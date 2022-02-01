Kılıçdaroğlu, enerjide yaşanacak 'en ciddi tehlikeyi' açıkladı

01 Şubat 2022 Salı, 10:09

İran’ın doğalgaz kesintisi yapması nedeniyle Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) yönelik uygulanan doğalgaz kısıtlaması ve elektrik kesintisi, üretimi durdurdu.

Dünya Gazetesi yazıişleri ekibi ile bir araya geldiği toplantıda, sanayide yaşanan enerji kesintilerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, ''Enerjide önümüzdeki en ciddi tehlike; pahalı Akkuyu elektriği'' ifadelerini kullandı.

''SANAYİCİ ÜÇ KATI PAHALI ELEKTRİK KULLANACAK''

Kılıçdaroğlu, Akkuyu’da üretilecek elektriğin kilovat saatinin KDV hariç alım garantili 12,35 (dolar) cent olduğunu anımsatarak, “Normalde dünya ortalaması bunun 3’te birine yakın. Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak” diye konuştu.

''AMA BU EKONOMİ BİLMEMEKTİR''

Kılıçdaroğlu’na yapılan açıklamalarda “Nükleer enerjiyi 15 yıl pahalı 65 yıl ucuz diye düşünmek lazım” denildiğinin hatırlatılması üzerine “Ama bu ekonomi bilmemektir. Hangi gerekçeyle bu garanti verildi bilmiyoruz. Anlaşmalar yapılırken, devlet yönetiminde siz Dışişleri Bakanlığı’nı devre dışı bırakırsanız ve onların yapması gerekeni dar bir kadroyla kendiniz yapmaya kalkarsanız, olmaz. O kadar ciddi bir çürüme var ki. Devletin liyakatli büyükelçileri monşer diye aşağılandı” yanıtını verdi.

''MOBESE, KONUSUNU MECLİS'E GETİRECEĞİZ''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, ''Mobeselerin konulma gerekçesi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Birilerinin özel hayatını izlemek için değil. Anayasa’da kişisel haklar var, bunları ihlal ediyorsunuz. Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da… Konuyu Meclis’e getireceğiz'' dedi.