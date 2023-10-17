Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığına seçildi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:32

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu’nun (World Chamber Federation - WCF) Başkanlığına seçildi.

Altı aday arasından en yüksek oyu alarak seçilen Hisarcıklıoğlu, 2023 – 2025 döneminde dünya odalarını yönetecek. “Bu platformda Türk bayrağını dalgalandırmak benim için büyük bir onurdur” ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, “Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz. Küresel istişare mekanizmalarının tepe noktalarında yer alıyoruz. Yeni seçildiğimiz bu görev, iş dünyamızın ve oda borsa camiamızın küresel ekonomide neleri başarabileceğinin en önemli göstergesi. Artık küresel iş dünyasını ve WCF çatısı altındaki binlerce odayı yönlendireceğiz. Başarımızın yurtdışında da görülüyor ve takdir ediliyor olması beni bir Türk olarak çok mutlu etti. Başkanı olduğum 365 Oda ve Borsamız ile 2 milyonu aşan firmalarımız adına gurur duyuyorum. Beni bu göreve layık gören, oy veren uluslararası iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir.” dedi.

5 ÖNCELİKLİ KONU

Dünya Odalar Federasyonu’nun 2022-2025 döneminde öncelikli konuları arasında kadının güçlendirilmesi, KOBİ’lerin küresel pazarlara erişiminin geliştirilmesi, KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve iş dünyasında sürdürülebilirlik ve iklim konuları yer alıyor.

Merkezi Paris’te olan WCF, küresel düzeyde Odaların etkileşiminin ve işbirliklerinin artırılması için kurulmuş, 115 ülkeden Oda ve Oda Birliklerinin yer aldığı küresel bir forum konumunda. Dünya genelindeki Odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, işbirliklerini artırmayı hedefleyen WCF, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla Odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

DÜNYA ODALAR KONGRESİ

WCF, her iki yılda bir dünya çapında Odaların katıldığı Dünya Odalar Kongresi’ni düzenliyor. Dünya Odalar Kongresi, Odaların ve profesyonellerin iyi uygulamaları paylaştığı, görüş alışverişinde bulunduğu, bağlantı kurduğu ve iş dünyasını etkileyen güncel konulara ilişkin bilgi aldığı en kapsamlı uluslararası forum olarak dikkat çekiyor.

Hisarcıklıoğlu’nun uluslararası görevleri

-Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi

-Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcısı

-İslam Ticaret, Sanayi, Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı

-Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı

-Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı