Mehmet Şimşek, TÜSİAD’la görüştü! İlk açıklama geldi…

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Mehmet Şimşek, TÜSİAD’la görüştü! İlk açıklama geldi…

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2023 Cuma, 13:06


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