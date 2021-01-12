Bireysel emeklilik sistemi, 2020 yılını 12.6 milyon kişiyi aşarak kapattı

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre 31 Aralık 2020 itibarıyla gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565 kişiye ulaştı. Giriş ve çıkışlar hesaplandığında, 2019’un aynı dönemine göre katılımcı sayısında 2020 yılında net artış 29 bin 433 kişide kaldı. Yıl içinde en yüksek değere ise 6 milyon 908 bin 824 kişiyle 20 Mart’ta ulaşıldı. Ancak gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 7 Eylül 2018’de 6 milyon 968 bin 208 kişiye kadar çıkmıştı. Katılımcıların fon tutarı ise yüzde 34.6 artarak 137.1 milyar TL olurken, gönüllü BES’e devlet katkısı 17.3 milyar liradan 21.2 milyar liraya yükseldi.

12 ŞİRKETTE AZALDI

Verilere şirket bazında bakıldığında, portföy devirleri ve kamudaki birleşme operasyonu sonrası gönüllü BES’te 2020 sonu itibarıyla 15 şirket bulunuyor. Katılımcı açısından geçen yıl bu şirketlerin 12’sinde net azalış olurken, üçünde net artış görüldü. Kamu şirketlerinin birleştirilmesiyle oluşan Türkiye Hayat ve Emeklilik 1.9 milyonu aşan katılımcı sayısı ve bu alanda yüzde 28 pazar payıyla gönüllü BES’in lideri durumda. Yine geçen yıl, otomatik BES tarafı daha hareketli geçti. Otomatik BES’teki çalışan sayısı 2019 sonuna göre 2020 sonunda 369 bin 839 net artışla 5 milyon 724 bin 81 kişiye ulaştı. Çalışan fon tutarı yüzde 37.8 artışla 11.3 milyar liraya çıktı. Hesaplarda 14 Ağustos 2020’den itibaren görünmeye başlayan devlet katkısı toplamı ise 483 milyon lira oldu. Otomatik BES’e şirket bazında bakıldığında 13 şirkette çalışan sayısı net artış gösterdi. İki şirket ise bu alanda hizmet vermiyor.

CAYMA YÜZDE 49.2

Öte yandan otomatik BES başladıktan bu yana sisteme 25.6 milyon serfika (19.2 milyon kişi) kaydedildi. Bu kapsamda cayma hakkını kullanılmış sertifika sayısı 12.6 milyon adet oldu. Buna göre de cayma oranı 2020 sonu itibarıyla yüzde 49.2. Cayma hariç sonlanan sertifika ise 5.7 milyon adet.

‘VALE’ HASARLARI İÇİN SİGORTA ZORUNLU HALE GELDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle vale hizmeti veren işletme ve işyerlerinde aranacak şartlar arasına “Vale/ garaj sigorta poliçesi ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılır” maddesi eklendi. Buna göre bu tür yerler, hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarı, trafik cezası ile araç çekme bedellerini tazmin edecek ve gerekli sigorta poliçelerini yaptırıp bunları hizmet verdileri işletmeyle yaptıkları resmi hizmet sözleşmesi ekinde sunmak zorunda olacaklar. Yönetmelik 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

‘KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER’ 15. YILINDA

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ve Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” için başvurular başladı. 10 Mart’a kadar başvuruya açık olan yarışmanın teması “Hayata Dair.” Bu yarışmaya ayrıca bugüne kadar 21 bini aşkın kişi 83 binin üzerinde fotoğrafla katıldı. Öte yandan Anadolu Hayat Emeklilik, PSM Ödülleri kapsamında, FonMatik ROBO ile “En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı” kategorisinde altın PSM ödülüne layık görüldü.

SAĞLIK İÇİN YENİ DİJİTAL PLATFORM KURACAKLAR

Belirsizliklerle sona eren 2020 yılını güçlü bir büyümeyle tamamladıklarını belirten ve sağlıkta hızlandıklarını vurgulayan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, yeni yıldaki çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Müşteri deneyimini dijitalleştiriyoruz. Özellikle sağlık alanındaki hizmetlerimize dijital kanal üzerinden ulaşılabilecek bir platform üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca daha fazla müşteriye ulaşabilmek için dağıtım ağımızı genişleterek diğer dijital platformlarla işbirliği yapmayı planlıyoruz. Buna paralel olarak, veri analitiğine odaklanarak müşteriye değer yaratacak kişiselleştirilmiş çözümler sağlamayı hedefliyoruz.” Şirketin BES fon büyüklüğü 5.8 milyar TL’ye yükseldi.

‘BEKLENTİ VE İHTİYACA HIZLI CEVAPLAR VERDİK’

Generali Sigorta Genel Müdürü Sylvain Ducros, salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin sigortacılık olduğunu vurgulayarak “Sektör, pandeminin ilk ve yeni normalleşme dönemlerinde hızlı şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sundu. Genel perspektifte bakıldığında sektörün bu kriz süreci iyi yönettiğini, hizmet kalite ve hızında aksama yaşatmadığını söyleyebiliriz” dedi. Yeni yılla ilgili olarak teknolojinin önemine atıf yapan Ducros, bunun müşteriye doğrudan dokunan süreçlerde; acente için dijital ortamda ve doğru müşteriye ulaşmada, risk kabul ve ön ekspertizi uzaktan yapabilmede, hasar yönetiminde, uzaktan hasar ekspertiz hizmetinde, hızlı hasar ödeme vb. her alanda yerini alacağını vurguladı.