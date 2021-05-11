Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu alıp satımı kolaylaştıracak

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Bireysel emeklilik sistemine (BES) ilgiyi artırmak için yapılan çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda 6 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle BES’te yılda 6 kez olan fon dağılımı değiştirme hakkı 12’ye çıkarılırken tüm BES yatırım fonlarının “Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu” (BEFAS) üzerinden alınıp satılmasına olanak sağlandı. Özellikle 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek BEFAS’tan beklenti yüksek.

Düzenlemeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, BEFAS ile BES müşterilerinin katılımcısı olduğu şirketin dışındaki emeklilik şirketlerinin fonlarına da yatırım yapabilecekleri vurguladı. Ertürk şöyle devam etti:

“Düzenlemenin müşteriler açısından en büyük faydası, benzer fonların getirilerini karşılaştırıp daha yüksek getiri sağlayan fonlara serbestçe yatırım yapabilmeleri olacak. Ayrıca düzenleme, her şirketin sunmadığı daha özellikli fon arayışında olan katılımcılar için de bir avantaj sunuyor. Örneğin şirketimizin kurucusu olduğu AHE BRIC Plus Fon’a portföyünde yer verebilecek. Bu düzenlemenin katılımcıların memnuniyetini artırıcı bir gelişme olduğu görüşündeyim. Sektörde daha rekabetçi bir ortamın oluşacağını da öngörüyorum.”

Fon dağılımını yenileme hakkının 12’ye çıkarılmasının ise özellikle robot fon danışmanlığı hizmetlerini kolaylaştıracağını ifade eden Ertürk, “Genelde fon dağılım değiştirme oranı düşük olsa da hakkının 6’sını kullanan ve piyasadaki gelişmelere göre daha fazla değişikliği yapmak isteyen müşteriler de var. Bu düzenleme ile daha aktif bir fon yönetimi yapabilecekler” dedi.

18 YAŞ ALTI TBMM’DE

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de benzer bir yorum yaparak “BES, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüşüyor” dedi. Öte yandan AKP, dün 18 yaş altı gençlerin BES kapsamına alınmasını da içeren yasa teklifini TBMM’ye sundu.

‘TRAFİK’ İÇİN HEM STANDART HEM İNDİRİM İSTENİYOR

Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili güncel gelişmeler dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın son kararlarını atıf yapan TSB, bu sigortada tazminat hesaplamalarındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve standart sağlanmasının tüm taraflara fayda sağlayacağını açıkladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise trafikteki araçların yüzde 20.6’sının zorunlu trafik sigortası sahibi olmadığını belirterek “Sigorta fiyatlarında mutlaka indirime gidilmeli ve taksit sayısı artırılmalı” dedi.

‘SEKTÖRÜMÜZÜN MEVZUATI YENİDEN DÜZENLENMELİ’

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, ekonomiye zorlu şartlarda dahi katma değer yaratan sigortacılık sektöründe, mevzuatın yeniden düzenlenmesi ve tek bir çatı kanun altında toplanmasının, sektörün gelişimi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

1956 yılından bu yana sigortacılığın tek bir mevzuatta toplanmaya çalışıldığını hatırlatan Altıngöz, ayrıca zorunlu sigortalar konusunda kamusal anlamda birtakım düzenlemelerle, destekleyici adımların bir an önce atılması gerektiğini de vurguladı.

‘KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ’Nİ İMZALADI

Anadolu Sigorta, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda attığı adımlara bir yenisi ekledi. Bu doğrultuda yeni taahhütte bulunan şirket, BM Küresel Sözleşmesi ve UN Women ortaklığındaki “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”nin (Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzacısı oldu.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, herkes için eşit fırsat ilkesi ile insan kaynakları süreçlerinin tümünde adil ve eşitlikçi bir yaklaşım sergilediklerini belirtirken, 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu kadınları iş ve sosyal yaşamda güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.Tiryakioğlu, “Bir Usta Bin Usta” projesinde eğitilen usta adaylarının yüzde 68’nin kadın olduğunu da hatırlattı.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sigorta paketleri arasına, tacirler için “Basiretli Tacir İşyeri Sigortası”, esnaflar için “Yedekleyen İşyeri Sigortası” poliçelerini eklediklerini duyurdu.

- MAPFRE Group çatısı altında faaliyet gösteren Tur Assist’in genel müdürlüğüne Nihal Asker getirildi. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Asker, yaklaşık 30 yıldır sektörde.

- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Sağlık” markasıyla 156 kurumsal müşteri ve 40 bin sağlık sigortası poliçesiyle bu alanda da büyümelerini sürdürdüklerini açıkladı.

- Generali Sigorta’nın sigortacılık haritası araştırmasına göre, Malatya’da sigorta hizmeti alanların yüzde 63’ü 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluştu. En çok tercih edilen sigortalar DASK ve kasko oldu.

- Allianz Türkiye’de “Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekibi”nin liderliği pozisyonuna Fisun Koç Doğan atandı. Fisun Koç Doğan, 1999 yılı Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu.