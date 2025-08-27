Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hızı yetersiz, fiyatı yüksek: İnternete yılda iki kez zam yolda!

27.08.2025 12:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye’de internet kullanıcıları yüksek fiyatlar ve yavaş altyapıdan şikayetçi. Yeni düzenlemeyle internet tarifeleri yıl içinde iki kez artırılacak. Bu durum, kullanıcıların faturasını doğrudan etkiliyor.

Türkiye’de internet altyapısı dünya ortalamasının gerisinde kalırken, yüksek fiyatlar milyonlarca kullanıcının tepkisini çekiyor.

ZAM KARARI STANDART HALE GELDİ

Türk Telekom’un geçtiğimiz aylarda aldığı yüksek zam kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uygulamasıyla ‘standart’ hâle getirildi. Buna göre internet servis sağlayıcıları, Türk Telekom’un toptan tarifedeki artışını 1 Ocak ve 1 Temmuz’da abonelerine aynı veya daha düşük oranda yansıtacak. Tarife değişikliği yürürlük tarihinden en az 1 ay önce kamuoyuna duyurulacak.

İNTERNET FATURASI YILDA İKİ KEZ ARTACAK

BTK, Türk Telekom’un internet tarifelerini her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde, belli bir dönemdeki ÜFE’yi aşmamak koşuluyla otomatik olarak artırmasına karar verdi. Bu uygulama, kullanıcıların faturasına yılda iki kez zam olarak yansıyacak.

DÜŞÜK İNTERNET HIZI TEPKİ ÇEKTİ

Speedtest verilerine göre Türkiye, sabit internet hızında 161 ülke arasında 102. sırada yer alıyor. Yavaş internet altyapısı ve internet paketlerine yapılacak çift zam uygulaması, kullanıcılar arasında tepki yarattı.

