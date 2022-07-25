Hizmet ve perakendede güven düştü
Temmuz ayında güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken inşaat sektöründe yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Temmuz 2022" verilerini yayımladı. Temmuz ayında güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken inşaat sektöründe yükseldi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,4 arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Temmuz 2022 (Kaynak: TÜİK)
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