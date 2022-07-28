Hollanda Başbakanı Rutte ‘hayati tehlike yaratan' çiftçi eylemlerinin derhal durdurulmasını istedi
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, çiftçilerin hükümeti protesto amacıyla başlattığı eylemlerin “insan hayatını kasten tehlikeye attığını” savunarak, eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Yusuf Özkan, Lahey
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, çiftçilerin hükümeti protesto amacıyla başlattığı eylemlerin “insan hayatını kasten tehlikeye attığını” savunarak, eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Hükümetin azot politikasını protesto eden Hollandalı çiftçiler, 2 gündür otoyolları trafiğe kapatarak, saman balyaları ve traktör lastikleri yakıyor.
Tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan azot salımını önemli ölçüde azaltmayı öngören hükümet planı, birkaç haftadır Hollanda genelinde yoğun protestolara neden oluyor.
Ülkenin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde çiftçiler Çarşamba gününden itibaren otoyolları trafiğe kapatmaya başladı.
Birçok kentte traktörlerle yolları kapatan işçiler, asfalt üzerinde gübre, çöp ve asbest dökerek, saman balyaları ile otomobil lastiklerini ateşe veriyor.
Bazı bölgelerde ise, trafiğe kapattıkları yollarda mangal yakan çiftçiler, araç geçişine izin vermiyor.
Hükümete göre, yolları açmaya ve temizlemeye çalışan görevliler, çiftçiler tarafından engelleniyor ya da tehdit ediliyor.
ARABA KAZALARINA NEDEN OLDU
Çarşamba gecesi Groningen kenti yakınlarındaki Midwolde ve Frieschepalen kasabalarında, yollarda yakılan lastikler yüzünden 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Polis, Hollanda'nın kuzeyindeki sürücüleri, çiftçi eylemleri konusunda uyarıyor. Aniden yolların kapatılabileceğini ya da aniden ateş yakışabileceğini vurgulayan polis, bunun çok tehlikeli durumlara yol açabileceğini belirtti.
Hollanda Başbakanı Rutte, çiftçi eylemlerinin, halkın güvenliğini tehlikeye attığını savundu.
Rutte, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, küçük bir grup çiftçinin, başkalarının hayatını kasten tehlikeye attığını, altyapıya zarar verdiğini ve temizliğe yardım eden görevlileri tehdit ettiğini savundu.
Çarşamba ve Perşembe günü birçok otoyolda gerçekleşen protestoları “kabul edilemez” olarak değerlendiren Rutte, bu eylemlerin sınırı aştığını vurguladı.
Memnuniyetsizliği yasalar çerçevesinde ifade etmenin pek çok yolu olduğuna işaret eden Hollanda Başbakanı, “Hayatı tehdit eden bu eylemler durdurulmalıdır” dedi.
Başbakan, çiftçi eylemlerinin olumsuz sonuçlarını engellemek için ilgili bakanlar ve kamu personeli ile yakın bir işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.
Hollanda hükümeti tarafından geçen ay kabul edilen yeni azot planı uyarınca, doğa koruma alanlarını yakınındaki çiftliklerin kapatılması ve ülkedeki hayvan sayısının yüzde 40 oranında azaltılması öngörülüyor.
Parlamento tarafından atanan tarafsız bir komisyon, çiftçiler ile hükümet arasında bir orta yol bulunması için arabuluculuk yapıyor.
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