Hollanda'da enflasyon ağustosta rekorunu yeniledi

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:07

Hollanda'da temmuz ayında yüzde 11,6 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artması ile ağustosta yüzde 13,6'ya yükselerek rekorunu yeniledi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 11,6 olan aylık enflasyon oranı, ağustosta yüzde 13,6 oldu. Hollanda'da enflasyon geçen yılın ağustos ayında ise yüzde 2,7 düzeyindeydi.

Ülkede ağustos ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.

Hollanda'da enflasyon 1975 yılında yüzde 11,1 ile rekor seviyeye çıkmış, bu oran ise bu yılın mart ayında aşılmıştı.