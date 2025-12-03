Hollandalı dev bankadan şaşırtan TCMB faiz tahmini!

ING Global, Türkiye’nin enflasyonu düşürme yönündeki politikasını sürdürdüğünü belirtirken, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesini öngördü. Kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık toplantısında temkinli bir faiz indirimi yapacağı değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE FAİZ İNDİRİMİNE DAİR TAHMİNLER

Beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından birçok ekonomist 100 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi beklediklerini ifade etmişti. Ancak Hollanda merkezli ING, mevcut koşulların temkinli hareket etmeyi gerektirdiğini vurguladı.

RAPORDA RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

ING’nin değerlendirmesinde, kasım ayı enflasyonunun TCMB’nin gevşeme adımlarına devam etmesi açısından cesaret verici olduğu belirtilirken, son büyüme verileri ve öncü göstergelerin enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ettiğinin altı çizildi. Raporda, “Bu ortamda TCMB'nin aralık toplantısında ihtiyatlı kalarak 100 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Bununla birlikte daha büyük bir faiz indirimi ihtimalini de yok saymıyoruz” ifadesine yer verildi.