Honda Motosiklet Günleri kapılarını ikinci kez açıyor

Yayınlanma: 03.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 07:00

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, her geçen gün artan mobilite ihtiyacını karşılamak adına motosikletin önemine dikkati çekmek isteyen marka, Türkiye'de motosiklet kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Uzun yıllardır Motosiklet Gelişim Merkezi'nde binlerce kişiyi güvenli sürüş ile tanıştıran Honda'nın motosiklet kullanıcılarını ve motosiklet severleri bir araya getireceği Honda Motosiklet Günleri 2023 başlıyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek etkinlik, 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Motosiklet tutkunları için yeni modellerin sergileneceği, test sürüşlerinin yapılacağı, influencerlar ile söyleşilerin, simülasyonların, yarışmaların, eğitimlerin ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Honda Motosiklet Günleri'nde, hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Etkinliğe katılım, hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden doldurulan form aracılığı ile oluşturulan davetiyedeki QR kod kullanılarak ücretsiz olarak sağlanacak.

YENİ MOTOSİKLETLER SERGİLENECEK

Türkiye'nin 8 yıldır üst üste en çok satan motosiklet markası olan Honda'nın farklı segmentlerdeki geniş ürün gamının sergileneceği Honda Motosiklet Günleri'nde, katılımcılar ayrıca 17 Haziran'da satışa sunulacak XL750 Transalp, ADV350 ve CRF250 modellerini de ilk kez inceleme fırsatı bulacak. Etkinlikte, Adventure ve Naked modellerine yönelik özel sergileme alanları da olacak.

Honda Motosiklet Günleri'nde katılımcılar 250 cc segmentinde iki farklı model ve Big Bike segmentinden 9 farklı model ile test sürüşü gerçekleştirebilecek. Honda'nın dikkati çeken modellerini deneyimlemek isteyenler hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden etkinlik süresince istedikleri gün ve saat için randevu oluşturarak test sürüşü yapabilecek.

Verilen bilgiye göre, motosiklet tutkunlarının sosyal medyada en çok takip ettiği influencerlar da Honda Motosiklet Günleri'nde olacak. Hem motosiklet sürüş deneyimlerini hem de takipçilerinin merak ettikleri konularda görüşlerini paylaşacak isimlerin yer alacağı söyleşilerde, katılımcılara motosiklet dünyasının dinamikleri hakkında bilgi verilecek.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Söyleşi yapacak isimler, Honda'nın temel ilkeleri arasında da yer alan güvenlik başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı sürüş rotalarındaki deneyimlerini, MotoGP ve Honda modellerine yönelik kullanıcı yorumlarını da paylaşacak.

Hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifli bir hafta sonu geçirmesi için birbirinden farklı etkinliklerin sunulacağı Honda Motosiklet Günleri'nde çocuklara, markanın dünya çapında uyguladığı program olan Ayatorii Eğitimi verilecek. Temel trafik ve güvenlik kurallarının aktarıldığı eğitimin yanı sıra çocuklar için özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de olacak.