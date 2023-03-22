Honda Türkiye 'En Teknolojik Motosiklet Markası' seçildi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:43

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:43

Yılın en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey'de 'Türkiye’nin En Teknolojik Motosiklet Markası' ödülünün sahibi art arda ikinci kez Honda Motosiklet Türkiye oldu.

Honda Türkiye açıklamasına göre, Pazarlamasyon ve NielsenIQ Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey ödülleri sahiplerini buldu.

Dördüncü kez düzenlenen ödül töreni Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirilirken, zincir marketten otomotiv üreticisine kadar 41 farklı kategoride ödülleri kazanan markalar açıklandı. Mühendislik çalışmaları ile öne çıkan Honda Türkiye, Tech Brands Turkey araştırmasına göre art arda ikinci kez “Türkiye’nin En Teknolojik Motosiklet Markası' kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN MARKASI

Önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen Türkiye tarafından yapılan araştırma, 12 ilden temsili A, B, C1, C2 SES grupları ile gerçekleştirildi. 15-64 yaş aralığında, yüzde 50’si kadın yüzde 50’si erkek olmak üzere toplam 1.000 kişi ile gerçekleştirilen ve açık uçlu soruların yer aldığı online anketler sonucunda, Türkiye genelindeki tüketici kitlesinden alınan cevaplara göre toplam 41 sektör ve alt sektörde en teknolojik markalar ödüllendirildi.

Türkiye’nin üst üste 8 yıldır en çok satan motosiklet markası Honda Motosiklet, araştırmaya katılan tüketiciler tarafından motosiklet kategorisinde birinci seçildi.