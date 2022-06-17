Hong Konglu Cathay Pacific, 4 bin personel alacak
Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, Covid-19 salgınının ardından uluslararası uçuşların normale dönmesi beklentisiyle 2023 sonunda kadar 4 bin yeni personel istihdam etmeyi planlıyor.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Cathay Pacific Üst Yöneticisi Augustus Tang Kin-wing, salgın tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yarattığı daralmanın ardından yeniden büyüme sürecine girileceğini belirtti.
Tang, 2023 sonuna kadar 700 pilot, 2 bin kabin görevlisi ve geri kalanı yer hizmetleri personeli olmak üzere 4 bin personel istihdam etmeyi planladıklarını ifade etti.
Gruba bağlı yemek tedariki, kargo terminali ve havaalanı hizmetleri iştirakleri ile birlikte, gelecek 18 ila 24 ayda 8 bin kişiye yeni istihdam sağlanabileceğini kaydeden Tang, "Hong Kong'un kilit sivil havacılık merkezi olarak rolünü ve rekabetçiliğini sürdürmesi için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Tang, Cathay Pasific'in tüm uçuşlarının dışarıya yönelik olduğunu, bu sebeple, seyahatlerin karantina zorunluluğu olmadan yapılabilmesinin hayati önem teşkil ettiğini vurgulayarak, "Diğer (Çin) şehirleri ile kıyasladığımızda Hong Kong daha farklı bir tempoda. Hong Kong kapılarını açıyor. (Yerel) hükümetin seyahat kısıtlamaları ve uçuş ekiplerinin karantina süreleri konusundaki düzenlemeleri bizi cesaretlendiriyor. Dolayısıyla doğrultu belli ve sürecin hızlanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
- İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
- TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
- Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Okan Bayülgen hastaneye kaldırıldı