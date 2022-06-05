Hopalı çay üreticisi: "Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bu sene gerçekten mahvolduk"

05 Haziran 2022 Pazar, 00:00

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, CHP’nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Artvin Hopa’daydı. CHP heyeti, Yoldere köyünde çay üreticileriyle bir araya geldi.

“ÇAYA İHTİYACIM VAR, ÇAYLA GEÇİNİYORUM”

Üretici Hatice Altunkaya “Çay almadım, alamadık, nasıl alayım. Gübre atamadık. Çay az geliyor, verimli olmuyor. Çaya ihtiyacım var, çayla geçiniyorum. Gübre atabilsem daha iyi olacaktı. Birinci ikinci üçüncü sürümü de alacaktım, şimdi 2 sürüm. 7 tane çocuğum var. 2 sürüm yetmez bu sene çok borçluyum. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bir şey diyeceğim ama demek de istemiyorum. Herkes de biliyor bu işleri. Kim böyle yükseltti gitti Allah’a emanet olsunlar. Bu sene biz gerçekten mahvolduk. Diyeceğim çok şey var ama demeyeceğim” diye konuştu.