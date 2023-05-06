HSBC, 14 Mayıs seçimleri sonrası için tercih ettiği hisseleri belirledi
HSBC, 14 Mayıs seçimleri sonrası için tercih ettiği hisseleri belirledi. Banka, 5 şirketi öne çıkarırken, bunları BİM, Şok, Anadolu Efes, Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası olarak sıraladı.
HSBC, karlılık ve yabancı sahipliği/piyasa değer değişimleri üzerinden yaptığı analizler ile 14 Mayıs seçimleri sonrasında piyasanın kazananları olmasını beklediği hisseleri belirledi.
Foreks'in aktardığına göre, BİM, Şok ve Anadolu Efes'i tercih ettiklerini belirten HSBC, bunların yanı sıra holdingler arasında Koç Holding'i ve bankalar arasında YKB'yi beğendiklerini vurguladı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Barış Manço'lu yanıt
- Erdoğan Van'da Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- Ağrı ve Van'da yaptığı mitingleri hedef aldı
- Bozdağ'dan Akşener'in 'İmralı' iddiasına yanıt
- AKP'li Özlem Zengin'den dikkat çeken çıkış