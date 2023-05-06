HSBC, 14 Mayıs seçimleri sonrası için tercih ettiği hisseleri belirledi

HSBC, 14 Mayıs seçimleri sonrası için tercih ettiği hisseleri belirledi. Banka, 5 şirketi öne çıkarırken, bunları BİM, Şok, Anadolu Efes, Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası olarak sıraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:39
HSBC, 14 Mayıs seçimleri sonrası için tercih ettiği hisseleri belirledi
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HSBC, karlılık ve yabancı sahipliği/piyasa değer değişimleri üzerinden yaptığı analizler ile 14 Mayıs seçimleri sonrasında piyasanın kazananları olmasını beklediği hisseleri belirledi.

Foreks'in aktardığına göre, BİM, Şok ve Anadolu Efes'i tercih ettiklerini belirten HSBC, bunların yanı sıra holdingler arasında Koç Holding'i ve bankalar arasında YKB'yi beğendiklerini vurguladı.


HSCB 14 Mayıs Seçim

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