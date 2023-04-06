HSBC dolar/TL beklentisini revize etti!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:52

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:20

Yabancı bankaların seçim sonrasına yönelik Dolar/TL analizlerini revize etti.

HSBC de Morgan Stanley gibi seçim sonuçları nasıl olursa olsun Türk lirasının zayıflamasının olası olduğuna dikkat çekti.

HSBC CEEEMEA Bölgesi Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından kaleme alınan raporda bozulan temeller ve TL'nin aşırı değerlendiğine dair işaretlerin kurda bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtildi.

Banka bu değerlendirmenin ardından yıl sonu dolar/TL beklentisini 21'den 24'e yükseltti.

Bloomberght'te yer alan habere göre, Raporda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ekonomi ve para politikasında, Türk lirasının orta ve uzun vadeli görünümünde etkili olabilecek değişiklikler yaratabileceğinin altı çizildi.

"TÜRK LİRASININ DÖNGÜSEL VE YAPISAL KIRILGANLIKLARI ORTADA"

Türk lirasının döngüsel ve yapısal kırılganlıklarının ortada olduğunu dikkat çeken banka, daha önce hazırladıkları birçok raporda vurguladıkları gibi yüksek negatif faizin, yüksek cari açığın, düzenli sermaye akışlarının yaşanmamasının, düşük Döviz rezervlerinin ve liralaşma politikasının sürdürülebilirliğine ilişkin risklerin Türk lirası için öne çıkan zorluklar olduğunu belirtti.

DOLAR/TL BEKLENTILERINI YÜKSELTTI

Bu değerlendirmelerin ardından banka çeyrekler bazında dolar/TL beklentilerini yukarı çekti.

Daha önce yılın ikinci çeyreği için 19,5 tahminini paylaşan banka bu tahminini 20 seviyesine çıkardı. Üçüncü çeyreğin sonu itibariyle bankanın dolar/TL beklentisi 20'den 23'e yükseldi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 21'den 24'e çıkarıldı.

"TÜRK LİRASININ GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞERLENDİRMEK İÇİN İYİ BİR ARAÇ"

Bankanın raporunda Türk lirasının aşırı değerli olduğuna yönelik saptamalar da yer aldı.

Banka raporunda, zayıf temeller göz önünde bulundurulduğunda, bu değerlemenin, dolar/TL'deki görece uzun istikrar döneminden sonra, Türk lirasının görünümünü değerlendirmek için iyi bir araç olduğunu belirtti.

Banka kurda Ağustos 2022'den bu yana yavaş bir yükseliş ve baskılanmış tarihsel volatilite ile karakterize edilen yeni bir rejim olduğunu belirtirken, böyle bir rejimin yüksek enflasyon bağlamında Türk lirasının değerlemesi üzerinde sonuçları olduğunu ifade etti.

Raporda geçen yılın ağustos ayından bu yana, Türkiye'de enflasyonun önemli ölçüde arttığı dönemde nominal efektif döviz kurunun yüzde 6,5 oranında azaldığı, aynı dönemde TÜFE'nin yaklaşık yüzde 25 artmış olmasının, kur ve enflasyon arasındaki dinamiklerdeki güçlü farklılıklar olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

Raporda bu konuda şu ifadeler kullanıldı:

TL'nin mevcut adil değer aralığından yüzde 30-45 oranında saptığını varsayarsak, dolar/TL'nin 24-27 aralığına yükselmesi gerekecek. Zayıf temelleri göz önüne alındığında, TL'nin PPP bazında bu kadar düşük değerleme seviyelerine ulaşabileceğine inanıyoruz ve dolar/TL'de yılsonu tahminimizi 21'den 24'e revize ediyoruz.