HSBC, iflas eden SVB’nin İngiltere iştirakini satın aldı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:07

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:07

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) cuma günü kayyum atandığını bildirmişti.

ABD'nin el koyduğu Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) İngiltere iştirakini HSBC satın aldı.



HSBC'nin SVB'nin İngiltere iştirakinin satın almasıyla birlikte ülke hazinesine ve vergi mükelleflerine mali yük oluşturmadan bankadaki mevduatlar korunmuş olacak.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) satın almayı onayladığını ifade ederek, "Bu (adım) müşterilerin mevduatlarının vergi mükelleflerine yük olmadan korunmasını ve normal şekilde kullanılabilmesini sağlama alıyor. Bu kadar kısa sürede çözüme ulaşabilmekten memnunum" dedi.

2008’DEN BU YANA EN BÜYÜK BANKA İFLASI



Müşterilerinin çoğunluğu startup teknoloji şirketlerinden oluşan ABD'li SVB'nin cuma günü açıklanan iflası, ABD'deki 2008 ekonomik krizden bu yana görülen en büyük banka iflası olarak nitelendiriliyor.

ABD hükümeti ve ABD Merkez Bankası (Fed) da dün ardından geniş çaplı bir bankacılık sistemi krizini oluşacağı endişelerini yatıştırmak ve bankacılık sistemine güveni yeniden sağlamak üzere bir dizi acil önlem almıştı.



