HSBC, Türk ekonomisinin en büyük sorunlarını açıkladı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:09

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:09

Ekonomi yönetiminden gelen son mesajlar yabancı yatırımcıların para politikası patikasına ilişkin beklentilerinde revizyonlara yol açmaya devam ediyor.

Son olarak İngiliz merkezli yatırım bankası HSBC'de yıl sonu politika faizi beklentisinde ılımlı bir revizyon yaptı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, banka ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda bankanın beklentisi yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine çıkarıldı.

EKONOMİK SORUNLARI AÇIKLADI

Banka raporunda Türkiye'deki dengesizliklerin (enflasyon, döviz kaldıracı, döviz arzı, merkez bankası rezervleri) büyük olduğunu ve bunları çözmenin zorlu bir uyum süreci gerektireceğini ifade etti.

Banka yetkililerden gelen işaretlerin en azından önümüzdeki 12 ay boyunca çok daha kademeli ve dolayısıyla sınırlı bir ekonomik yeniden dengelenmeyi tercih ettiklerini gösterdiğini söyledi.

BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bu değerlendirmelerin ardından banka 2023 büyümesini yüzde 4,4 olarak tahmin etmeye devam ettiğini açıkladı. 2024 GSYH büyüme tahmini ise yüzde 4,1'den yüzde 3,0'a düşürdü.

Banka 2023 için daha sınırlı bir bütçe açığı bekliyor. Ancak Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte resmi harcama tahminlerinin 2024 yılında aşılabileceğini düşünüyor.

2023 ve 2024 yıllarında daha büyük cari işlemler açığı bekleyen banka, Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizinden kaçınması olasılığını önemli ölçüde arttığı görüşünde.