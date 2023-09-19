Kredi ve mevduat faizleri 20 yılın zirvesine çıktı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:12

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:12

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yeni ekonomi yönetimi ve yeni Merkez Bankası geleneksel politikalara dönüş yapmış ve ilk hamle olarak politika faizinde artışlara gitmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ticari kredi faizleri yüzde 14-15 seviyelerinde seyrederken, ilk olarak haziran PPK toplantısındaki politika faizi artışının hemen ardından yüzde 25'e dayandı, ardından ise ivme kazanarak yükselişini sürdürdü.

Temmuz Para Politikası Kurulu kararının ardından yüzde 30'u geçen ticari kredi faizleri ağustos toplantısı sonrasında ise yüzde 40'ı aştı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, Merkez Bankası verilerine göre 8 Eylül itibariyle 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 40,87 ile 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Her ne kadar ortalama bir mevduat faizi verisi olsa da bankaların özellikle kur korumalı mevduattan standart TL mevduata dönüşte yüzde 45’in üzerinde faiz teklif ettiği bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgilerden biliniyor.

Merkez Bankası dün aldığı yeni karar ile KKM’nin TL mevduat sayılmasına son verdi ve TL mevduat payı rasyosuna göre komisyon uygulamasından vazgeçti.

Artık sadece KKM’ye dönüşüm hedefi ile KKM yenileme hedeflerine yönelik rasyolar takip edilecek.

Bu durum bankacılık sektörü kaynaklarına göre TL mevduat faizinin yüzde 50’yi aşmasına neden olabilir.

KREDİ FAİZİ ENFLASYONU AŞTI

İhtiyaç kredisi faizi ise seçim öncesinden bu yana yükseliş trendindeydi ve bu seçim sonrasında da devam etti.

Haziran başında yüzde 40'ı aşan ihtiyaç kredi faizleri PPK kararlarının da etkisiyle hızla yükseldi ve ilk olarak eylül başında yüzde 50'yi aştı. 8 Eylül itibariyle ise yüzde 59,71 ile hem 21 yılın rekorunu kırdı hem de yıllık tüketici enflasyonunu aştı.

Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu yüzde 58,94 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası verileri seçimlerin ilk turu öncesinde bankacılık sektörünün yüksek faizlerin de etkisiyle ihtiyaç kredisinde oldukça hızlı bir büyüme yaşadığını gösteriyor.

Toplamda tüketici kredilerinde büyüme yüzde 99,16 olurken kamu bankalarında yüzde 123,65, özel bankalarda ise yüzde 84,53 seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın hamleleriyle birlikte tüketici kredi büyümesi ivme kaybı yaşadı. Haziran başında büyüme hızında kamuda yüzde 50'nin özelde ise yüzde 70'in altına gelindi.

Ama yine de tüketici kredilerinde özel bankalar çok da frene basmadı. 8 Eylül itibariyle toplam tüketici kredi büyümesi yüzde 25,68 olurken hız kamu bankalarında yüzde 5,72, özel bankalarda ise yüzde 30,37 seviyesinde hesaplandı.