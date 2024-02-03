HSBC’den çarpıcı ‘Karahan’ değerlendirmesi: Faiz artırımı devam edecek mi?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 22:43

Güncelleme: 03.02.2024 - 22:44

HSBC ekonomistlerinden Melis Metiner, “Yeni merkez bankası başkanı, aynı politika” başlıklı kaleme aldığı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesi ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan’ın getirilmesinin para politikası üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Bloomberg’in aktardığına göre başkanlık değişiminin para politikası üzerinde değişikliğine yol açmasını beklemediklerini söyleyen HSBC, TCMB’nin sıkılaştırma sürecinin geçen ay sona erdiğini düşündüklerini ve bu yıl boyunca politika faizinin sabit kalmasını beklediklerini kaydetti.

Yayımlanan notta, HSBC’nin Türkiye'nin enflasyon görünümüne ilişkin riskleri görmeye devam ettiği ve manşet enflasyonun bu yıl sonuna kadar TCMB'nin yüzde 36'lık tahmininin üzerinde yüzde 45'e kadar ılımlı bir seviyeye gelmesini öngördüğü belirtildi.

TCMB’nin yeni enflasyon raporunu 8 Şubat'ta yayınlayacağı hatırlatılan notta, “Yıl sonu tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini düşünüyoruz. Yakın vadede piyasaların odak noktası, makro ihtiyati politika çabaları, likidite önlemleri veya potansiyel mali sıkılaştırma da dahil olmak üzere politika yapıcıların uygulamaya koyduğu diğer sıkılaştırma önlemleri olacak.” ifadeleri yer aldı.