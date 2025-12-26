Huawei ve Chery 'dünyada ilk' olan sistemi duyurdu: Otomotivde güvenlik devrimi!

Huawei ve Chery işbirliğiyle geliştirilen Luxeed V9 minivan, sektörün ilk kask hava yastıklı koltuk sistemine sahip seri üretim aracı olacak. Yeni model, 2026 baharında yurt içi piyasaya çıkacak ve teknik bir amiral gemisi olarak konumlanacak.

Luxeed, Huawei ve Chery ortaklığıyla 2023 yılında HIMA ittifakı kapsamında piyasaya sürüldü. Mevcut modelleri S7 sedan ve R7 SUV olmak üzere BEV ve EREV güç aktarma sistemi seçeneklerine sahip. 2025 Ocak-Kasım döneminde marka 81 binin üzerinde araç teslim etti. Önümüzdeki yıl ise yeni amiral gemisi Luxeed V9 minivan piyasaya sunulacak.

SEKTÖRÜN İLK KASK HAVA YASTIĞI SİSTEMİ

Weibo’da paylaşımlarda bulunan teknoloji blogcusu Hai Daxing ECC, Luxeed V9’un koltuklarda entegre kask hava yastığıyla geleceğini belirtti. Bilgilere göre araç çarpışma anında koltukları daha güvenli bir pozisyona otomatik olarak çekecek ve kask hava yastığı yan hava yastıklarıyla eş zamanlı açılacak.

Yanfeng Automotive Interior Systems tarafından geliştirilen sistem, daha önce Volkswagen, GM, Toyota, BMW, Stellantis, BYD, GAC ve Geely gibi üreticilere uygulanmıştı. Yanfeng’in güvenliğe odaklanan koltuk tasarımı, ADAS sisteminden gelen sinyallere göre önceden ayarlanan hızlı geri dönüş ve önceden yerleştirilmiş hava yastığı özelliklerine sahip.

GENİŞ İÇ MEKÂN VE İLERİ TEKNOLOJİ DONANIM

Luxeed V9, Chery’nin geliştirdiği E0X modüler platformu üzerine inşa edilecek ve 5,3 metreyi aşan gövde uzunluğu ile uzun aks mesafesine sahip olacak. Araçta Huawei tarafından geliştirilen güç aktarma sistemi ve farlar, geniş yolcu ekranları, bir buzdolabı, oksijen konsantratörü ve 192 hatlı yeni LiDAR bulunacak. İkinci sırada iki bağımsız koltuk sıfır yerçekimi fonksiyonuyla donatılacak ve ön bagaj elektrikli açılır, yumuşak kapanır özelliğe sahip olacak.

Luxeed V9, 800V yüksek voltajlı sistem ve Huawei’nin Qiankun Gelişmiş Sürüş Sistemi çözümünü kullanacak. L3 hazır seviyesinde olacak araç, saf elektrikli (EV) ve menzil uzatmalı elektrikli araç (EREV) seçenekleriyle satışa sunulacak. Her iki versiyonun bataryalarını CATL tedarik edecek.