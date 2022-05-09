Hükümet, 45 milyon turist hedefinde iddialı, sektör ise umutsuz

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte en önemli iki pazarı tehlikeye düşen turizm sektöründe sezonun öncü göstergesi sayılan bayram ümit vermedi. Hükümetin 45 milyon turist, 35 milyar dolar gelir beklediği turizmde bu hedeflere ulaşılmasının matematiksel olarak mümkün olmadığını belirten turizmciler Rusya’dan en fazla 1.5 milyon kişinin geleceğini, Avrupalı turistin ise Gezi ve Kaşıkçı davası gibi siyasi gelişmelerin etkisi ile Türkiye’yi tercih etmediğini vurguladı.

İstanbul’da nisan ayı otel doluluk oranlarının yüzde 68 olduğunu bu oranın mayıs ayında yüzde 92’ye çıkacağını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bayram öncesi yaptığı açıklamada Rus turistlerin de geleceğini ve ödemeler konusunda sıkıntı olmayacağını açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 2022 için açıkladığı 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefinde ısrarlı olduğunu her açıklamasında tekrarlıyor.

Bakan Nebati’nin sözlerini ve bayram yoğunluğunu değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, İstanbul’un yatak sayısının Türkiye’nin yüzde 10’unu bile oluşturmadığını belirterek “Oradan yola çıkıp hedeflere yakın olduğumuz söylenemez” dedi.

RAKİPLER KULLANIYOR

Turizmin kalbinin Ege ve Akdeniz olduğunu dile getiren Karcılıoğlu, kitle turizminin yapıldığı bu bölgelerde bayramda yabancı turist sayısının az olduğunu, özellikle Avrupalı turist sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu belirtti. Eski bayramlara nazaran otellerin istenilen doluluk oranlarını yakalayamadıklarını söyleyen Karcılıoğlu, şunları söyledi:

“Bodrum’da geçen yıl bu dönemde yüzde 80 olan doluluk oranları bu yıl yüzde 50’lerde. Ayrıca birçok otel doluluk oranını artırmak için fiyatları düşürdü, zararına satış yaptı. Bunun yanı sıra en çok para harcayan Avrupalı turist sayısı da her geçen gün düşüyor. Siyasete girmek istemiyoruz ama Gezi Davası, Kaşıkçı Cinayeti, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme gibi dünya basınına yansıyan olaylar turizme de zarar veriyor. Yunanistan ve İspanya gibi rakiplerimiz bu gibi olayları Avrupa pazarında lobi faaliyeti yaparken kullanıyor ve pazardan alacağımız payı azaltıyorlar.”

YERLİ TURİST SAYISI DÜŞÜŞTE

Turizm danışmanı Mehmet Gülova da sektörün hedefe uzak olduğunu söylüyor. Bayramın umulduğu gibi geçmediğini söyleyen Gülova, “Ülkenin içinde bulunduğu siyasi ortam malum. Bu ortamda Antalya bölgesi çok turist çekemiyor. Ege’de biraz turist var ama Antalya’da durum sıkıntılı. Yerli turist zaten geceliği minimum 1-2 bin lira olan tatili karşılayamıyor. Maaşlı çalışanlar tatil yapamaz, kısacası otellerin bu sene para kazanması çok zor” dedi.

Bayram yoğunluğunun beklenenin altında geçtiğini söyleyen Bodrum Delfia Otel sahibi Mehmet Dağoğlu ise özellikle yerli turistte büyük düşüş olduğunu belirterek “Hedeflenen turist sayısı yakalanacak gibi değil. Yerli turiste güveniyordu sektör her krizde ama maalesef bu sefer yerli turistin çok daha büyük dertleri var.”

İSTANBUL’A EN ÇOK İRANLI GELDİ

Kültür Bakanlığı verilerine göre; 2022’nin ilk üç ayında İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 135 artışla 2 milyon 904 bin oldu. En çok turist sırasıyla İran, Rusya ve Almanya’dan geldi.