Hükümet EYT’de sandık telaşında: 'Yetişmesi mümkün değil'
İktidar, EYT'lilerin ilk maaşlarını seçim öncesi alabilmesi için çalışmaları hızlandırırken Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise normal şartlarda bütün maaşların mayıs ayına yetişmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
İktidar, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) ilk maaşlarını seçim öncesinde alabilmesi için çalışmaları hızlandırdı.
EYT kapsamında şu anda yaklaşık 1.5 milyon başvuru olduğunu, ortalamada her ay maaş bağlanan emekli sayısının 35 bin civarında, şu anda işlemi tamamlanmış kişi sayısının ise 250 bini aştığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışma arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. SGK personelinin fazla mesaisini artırdık. Mayısta bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak” dedi.
(Alay Hamzaçebi)
Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise normal şartlarda mayısa bütün maaşların yetişmesinin mümkün olmadığını dile getirerek “Herhalde seçim var diye böyle bir açıklama yapıyorlar. Bir yılda 450 bin kişinin aylığını bağlıyorsun. Bir iki ayda nasıl yapacaksın? Personelin yoğun tempodan psikolojisi bozuldu” dedi.
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