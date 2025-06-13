Hükümet ilk teklifini bugün sunacak: İşçi beklemede

Türk-İş’in kamuda örgütlü bulunan sendikalarından oluşan Kamu Koordinasyon Kurulu dün Türk-İş’te toplandı. Toplantı devam ederken, kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS’in ilk zam teklifini bugün saat 14.00’te işçi tarafına sunacağı bilgisi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı arayarak bugün teklif vereceklerini iletti. Türk-İş ve Hak-İş taleplerini 27 Şubat’ta hükümete iletmişlerdi. Böylece yaklaşık 3.5 ay sonra hükümetten ilk teklif gelmiş olacak.

‘TEKLİFE BAKACAĞIZ’

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır. Yarın (bugün) teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız” dedi.

DÜŞÜK GELİRSE...

Kulislerde teklif konusunda çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Bir ara oranın yüzde 30 civarında olacağı konuşuluyordu. Ancak hükmetin ilk teklifinin yüzde 15-20 civarında kalabileceği beklentisi de var. Bu oranlar, ilk altı ay için yüzde 50 zam isteyen sendikaların talebinin çok altında. Bu nedenle önümüzdeki günlerde pazarlık görüşmelerinin hızlanması bekleniyor. Bu arada işçi tarafı iktidardan gelecek bugünkü teklif düşük kalırsa ne yapılacağı konusunu da değerlendirdi. Alınan bilgiye göre hükümetten düşük teklif gelirse basın açıklamaları, mitingler yapılması planlanıyor. Bugünkü teklifin ardından neler yapılacağının açıklanacağı belirtiliyor.