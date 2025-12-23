Hükümet ve işveren, işçi tarafı olmadan asgari ücreti belirledi: Asgari değil ‘açlık’ ücreti!

Yaklaşık 8-9 milyon işçinin ücreti ile işsizlik maaşından, SGK ve GSS primlerine kadar 200’e yakın kalemi etkileyen asgari ücret belli oldu. Bu kalemlerin yanı sıra şirketler de çalışanlarına yapılacak ücret zamları için asgari ücrete yapılacak yüzdelik zammı bekliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün 3. kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya işveren kesimini temsil eden TİSK temsilcileri ile hükümet temsilcileri katıldı. Komisyon işçi tarafı olmadan 10 kişi ile toplandı ve karar aldı. Komisyonun yapısında değişiklik isteyen ancak bu talebi kabul edilmeyen Türk-İş dünkü toplantıya da katılmadı. Toplantı saat 18.00’de başladı. Yaklaşık yarım saat sürdü. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret geçen yıla göre yüzde 27 artışla, net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Bin lira olan asgari ücret desteği de bin 270 lira olarak uygulanmaya devam edilecek. Bakan Işıkhan, konuşmasında Cumhurbaşkanına teşekkür ederken, “Tüm emekçiler adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. “Popülist” olmadıklarını ileri süren Işıkhan, muhalefetin “popülist” yaklaşımlarını da ciddiye almadıklarını söyledi. Işıkhan, asgari ücretin işçileri de işverenleri de memnun edecek, dengeyi gözetecek nitelikte olması için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Yeni asgari ücret daha açıklandığında açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş’in araştırmasına göre, açlık sınırı kasım itibariyle 29 bin 828 liraya ulaşmıştı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti yani olması gereken asgari ücret de kasım itibariyle 38 bin 752 liraydı. Bu rakamlar aralık itibariyle daha da artacak. Hükümetin açıkladığı 28 bin 75 liralık yeni asgari ücret daha yürürlüğe girmeden açlık sınırının altında kalmış oldu. Türk-İş geçen yılın aralık ayındaki görüşmelerde 2025 yılı için 29 bin 583 lira talep etmişti. 2026 yılı için belirlenen rakam geçen yılki bu talebe bile ulaşamadı.

‘HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI’

Toplantıya heyet göndermeyen Türk-İş yönetimi, gelişmeleri konfederasyonun genel merkezinden takip etti. Yeni asgari ücret açıklanır açıklanmaz da Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Komisyona neden katılmadıklarını anlatan Atalay, “Rakamı gördükten sonra katılmamakta ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Doğru bir karar verdiğimiz kanaatindeyiz” dedi. Asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini belirten Atalay, “İnsanlar geçinemiyor. Onun için komisyonun yapısının ötesinde bir yıl öncesine göre gıdada, eğitimde ne artış olmuş, kirada, ulaşımda ne artış olmuş bunları göz önüne getirsin TÜİK. Geçen seneden enflasyon nedeniyle yüzde 14.38 oranında kaybımız da vardı. Bunu ilave etsinler. Refah payı da ilave edilsin. Ortaya bir rakam çıkıyor” dedi. Toplantıdan 2 saat önce haberdar olduklarına işaret eden Atalay, “Geçen yılda böyle olmuştu. Bugün de gitsek katılsaydık yine aynı olacaktı. Türk-İş’in kararı doğru bir karardır, arkasında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Açıklanan rakamın açlık sınırının altında olduğuna işaret eden Atalay, “Duyması gerekenler duysunlar, dinlesinler. İlave bir çözüm bulabilirler, bulsunlar” diye konuştu.