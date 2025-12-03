Hükümete yakın sendika başkanından hükümete çağrı: 'Seyyanen zam şart'

Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Enflasyon hedefi maaşları baskılayarak tutturulamaz. Seyyanen zam şart” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE SAHA GERÇEĞİ ARASINDAKİ MAKAS BÜYÜDÜ

Yalçın, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin güncellenmesine yalnızca bir ay kaldığını hatırlattı. Kış aylarının getirdiği ek maliyetlerle birlikte, enflasyon verileri ile sahadaki ekonomik gerçeklik arasındaki farkın giderek büyüdüğünü belirtti. “Maliye’nin kazanı, Çalışma’nın mizanı adaletsiz. Çalışanlar arası ücret rejiminden rahatsızız” diyerek, mevcut uygulamaların düşük maaşlı çalışanların üzerindeki yükü artırdığını ifade etti.

POLİTİKALAR GELİR ADALETSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR

2 yılı aşkın süredir uygulanan sıkılaşma politikalarının beklenen sonucu vermediğini, aksine kamu görevlilerini ve sabit ücretlileri gerdiğini belirten Yalçın, gelir adaletsizliği ve çalışanlar arası ücret dengesizliğinin arttığını söyledi. Ayrıca emekli kamu görevlilerinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

HAKEM KARARLARI ÇALIŞANLARI MAĞDUR ETMEMELİ

Yalçın, Hakem Kurulu ve işverenin haksız, yetersiz ve tutarsız kararlarının kamu görevlilerini daha fazla mağdur etmemesi gerektiğini vurguladı. 2026 yılı gelmeden, emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

ZAM BEKLENTİLERİ ŞİMDİDEN FİYATLARA YANSIDI

Piyasadaki zam beklentisinin henüz kamu görevlileri zamlı maaşlarını almadan etiketlere yansıdığını belirten Yalçın, alım gücünün korunması için zammın piyasa gerçeklerine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Fırsatçılığa geçit verilmemesi ve ücret artışlarının enflasyonun altında kalmaması gerektiğini vurguladı.

BÜYÜMENİN KARŞILIĞI ÇALIŞANLARA YANSITILMALI

Yalçın, ülkenin son 21 çeyrektir istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü hatırlatarak, bu büyümenin kamu görevlilerinin maaşlarına ve hanelere yansıtılması gerektiğini belirtti. Yeniden Değerleme Oranı’nın çalışanlar aleyhine olmaması gerektiğini, devletin alırken uyguladığı oran ile maaşlara yansıtılan oran arasında uçurum oluşmaması gerektiğini vurguladı. “Kasa dolu, cepler boş” yaklaşımının sona ermesi gerektiğini ifade eden Yalçın, çalışanların emeğinin karşılığını adil şekilde alması gerektiğini dile getirdi.