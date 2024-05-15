Hükümetin kamuya yönelik tasarruf paketi çalışanın kazanımlarını da tehlikeye atıyor

Servis hizmetini kaldırma, lojman kiralarını artırma, kamu sosyal tesislerini satma, personel alımını sınırlandırma kararları tepki çekti. Servis hakkı toplusözleşme güvencesinde.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00
Hükümetin kamuya yönelik tasarruf paketi çalışanın kazanımlarını da tehlikeye atıyor
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Açlık sınırının altındaki asgari ücrete yılın ikinci yarısında artış olmayacağını açıklayan iktidarın şimdi de “tasarruf paketi” adı altında emekçilerin haklarını tırpanlaması tepki çekerken düzenlemeyle toplusözleşme sistemi de zedeleniyor.

Emekçinin, toplusözleşme ile güvence altına alınan servis hakkı elinden alınıyor. İktidarın kamuda servis hizmetini kaldırma, lojman kiralarını artırma, kamu sosyal tesislerini satma, personel alımını sadece emekli olanların yerine alınacaklar ile sınırlandırma kararı tepki çekti. İktidarın kararına karşın emekçilerin servis hakkı toplu sözleşme ile de güvence altında bulunuyor. Yasayla toplusözleşmede değişiklik yapılmasının yolu açılacak.

Bu toplusözleşmenin 23. maddesi servis hizmetini düzenliyor. İktidar ise “tasarruf paketi” ile emekçinin toplusözleşme ile kazanılmış hakkını elinden almak istiyor. Bu arada pakete işçilerden de memurlardan da tepki var. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Paketten emekçilere, halka yeni saldırılar çıkmıştır” yorumunu yaparak şu görüşleri açıkladı:

BEŞLİ ÇETEYE DOKUNMUYOR

“Pakette zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltma, yeni hastane, okul, lojman, sosyal tesis yapımına sınırlama, mevcut sosyal tesislerin ‘ekonomiye kazandırılması’ yani satılarak elden çıkarılması, kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlama, destek personel sayısının azaltılması, dolayısıyla iki, üç personelin işini bir personele yıkma, angarya çalışma, esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştirme, lojman kiralarının piyasa koşullarına göre artırılması, servis hizmetinin kaldırılması var. Vergide adaleti sağlama, yandaşlara, ‘beşli çetelere’ Hazine’den yapılan döviz garantili projelere son verme, en azından TL üzerinden ödeme, KKM soygununun faturasını halka yıkmaktan vazgeçme, bir dakikalık masrafı iki emeklinin aylığından fazla olan Saray’ın harcamalarını kısma, lüks uçak ve makam araçlarının sayısını azaltma, 81 ile hükümet konağı yapmaktan vazgeçme, mülakata, siyasal kadrolaşmaya son verme yok.”


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