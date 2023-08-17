Hükümetin teklifini yeterli bulmayan Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 19:51

Güncelleme: 17.08.2023 - 20:17

Memurların önümüzdeki iki yıllarda mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam etti.

BAKANLIK TEKLİFİNİ 'BİR TIK' ARTIRDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci zam teklifini açıklamıştı.

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Böylece hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmemiş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın @isikhanvedat, “2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri” kapsamında Kamu İşveren Heyeti’nin 2. teklifini sundu. pic.twitter.com/uXzjy9K5eg — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) August 17, 2023

KESK'TEN TEPKİ GELMİŞTİ

İktidarın memur ve memur emeklisine sunduğu ikinci zam teklifine KESK'ten sert tepki geldi. KESK tarafından yapılan açıklamada, "Tekrardan revize edilmiş gibi görünse de bu teklifi kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, ÇSGB'de gerçekleşen toplantının ardından açıklamada bulundu, "Sefaleti dayatan, emeğin haklarını gasp eden TİS teklifine karşı fiili ve meşru mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz. Yandaş konfederasyonlara bir kez daha hatırlatıyoruz:… pic.twitter.com/3Nft5Gct9o — KESK (@KESK1995) August 17, 2023

MEMUR-SEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İlk ve ikinci zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada eyleme gideceklerini ifade etti. Yapılan paylaşımda yarın işaret edilerek "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denildi.