Hükümetin zam teklifleri yetersiz bulunurken müzakerelerde tıkanma ve eylemler sürüyor: Grev adım adım geliyor

Demiryolları, karayolları, elektrik üretim santralları, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde yol alınamıyor. Hükümetin ilk altı ay için yüzde 22’ye çektiği iddia edilen teklifini de beğenmeyen TÜRKİŞ’e bağlı kamu işçileri dün ülke genelinde iş bıraktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) hükümetin ilk altı ay için yüzde 17, ikinci yarı için yüzde 10’luk ikinci zam teklifinin ardından bir eylem programı açıklamış, HAK-İŞ çekimser tutum sergilese de eylem ve grev sinyali vermişti.

MARMARAY’DA YAVAŞLATMA

Hükümetin resmi olarak üçüncü bir teklif vermesi beklenirken TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la bir araya geldi. İddiaya göre iktidar, ilk altı ay için önerdiği zammı yüzde 22’ye çıkaran bir teklif sunarken TÜRK-İŞ kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından TÜRK-İŞ’in Kamu Koordinasyon Kurulu’nu toplayarak atılacak adımları netleştirmesi bekleniyor. Daha önce açıkladığı eylem programını da sürdürüyor. Üye sendikalar dün ülke genelinde iş bırakarak grev konusunda kararlı oldukları mesajını verdi.

Eylem kapsamında İstanbul’da Marmaray makinistleri iş yavaşlattı. Pendik-Ataköy seferleri iptal edilirken hat Gebze-Halkalı ile sınırlı sürdü. Peronlarda “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Marmaray işletmecisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının da geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Gerekçeyi de “genel bakım çalışması” olarak açıkladı.

‘AÇIĞINIZI İŞÇİDEN ALMAYIN’

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Adapazarı Vagon Fabrikası’nda da üretim durdu. Demiryol-İş yüzde 100 katılım olduğunu duyurarak hükümete “Bu ülkeyi 22 yıldır siz yönetiyorsunuz. Ekonomik sıkıntılar sizin eserinizdir. Açıklarınızı, oluk gibi imkânlar sunduklarınızdan geri alın. Bırakın üretelim, bırakın insanca yaşayalım” çağrısı yaptı.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş), “Geçinemiyoruz, tükeniyoruz” mesajıyla, çeşitli illerden eylem görüntüleri paylaştı.

‘HÜKÜMETİN TEKLİFİ GERÇEKLİKTEN UZAK’

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol görüşmelerindeki belirsizliğe tepki gösterdi. Genel başkan Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, hükümetin “yüzde 27 zam” teklifinin yetersiz olduğu belirtilerek “Bir yılı aşkın süredir aynı ücretlerle geçinen kamu işçileri yüksek enflasyon ve zamlar altında eziliyor” dendi.

DİSK, protokolün yalnızca kamu işçilerini değil, milyonlarca emekçinin ücretlerini etkilediğine dikkat çekerek “Bu sürecin kazanımla sonuçlanması için dayanışma ve mücadele şart” ifadelerini kullandı. Açıklamada, insanca yaşamaya yetecek ücret, enflasyon karşısında korunmuş gelir, vergide ve gelirde adalet talepleri yinelendi. Çerkezoğlu şunları vurguladı:

“Unutulmamalıdır ki bu ülkenin hastanelerini, okullarını, yollarını, belediyelerini, fabrikalarını, tüm kamu hizmetlerini alın teriyle ayakta tutan kamu işçileri haklarını istiyor. Bu sesi duymazdan gelmeyin. Bu talepleri ertelemeyin. Bu mücadeleyi görmezden gelmeyin. Biz haklıyız, biz kazanacağız!”