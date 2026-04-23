Hürmüz Boğazı'nda gemilere ateş açıldı: Petrol fiyatlarında 100 dolar barajı aşıldı

Küresel enerji ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki güç mücadelesinin odağında kalmayı sürdürüyor. Yeni bir barış görüşmesi turunun gerçekleşmemesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

Brent petrol fiyatı 104 dolar seviyesine yaklaşırken, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise 95 dolar bandına yükseldi.

ATEŞKES SÜRECİ VE DİPLOMASİDE GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan’da sağlanan ateşkesin, İran’ın yeni bir barış teklifi sunmasına kadar "süresiz olarak" devam edeceğini açıkladı. Ancak Tahran yönetiminden müzakerelere ilişkin olumsuz mesajlar gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ateşkes ihlali olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "abluka ve tehditlerin" diplomasi sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade etti.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmıyor. İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’daki operasyonları, müzakere sürecinde çözülemeyen başlıklar arasında yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANIYOR

Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol mücadelesi, ticari gemileri de doğrudan etkiliyor. İran’a ait hücumbotların çarşamba günü ticari gemilere ateş açtığı bildirilirken, ABD güçlerinin de çok sayıda gemiye el koyduğu, denetlediği ve bazılarını geri çevirdiği aktarıldı.

Boğazın uluslararası deniz trafiğine büyük ölçüde kapanması, Körfez ülkelerinden gelen petrol sevkiyatını ciddi şekilde aksattı.

ABD İHRACATI TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Orta Doğu kaynaklı arz kesintileri, küresel talebin ABD’ye yönelmesine neden oldu. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre artan talep, ülkenin toplam petrol ve yakıt ihracatını rekor seviyeye taşıdı.

ABD’de rafine ürün stoklarının tüm ana kategorilerde düşüş göstermesi, piyasalarda arz daralması endişelerini artırdı.

PİYASALARDA YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ

ING Groep NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Müzakerelerdeki ilerleme eksikliği, petrol piyasasının bir çözüm umudunu yitirmesine ve giderek daha fazla arz kesintisi gerçeğini yansıtmasına neden olacak" değerlendirmesinde bulundu.

BOK Financial Securities Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler ise "Bir taraf pes edene kadar, fiyatlar için en az dirençli yol yukarıya doğru görünüyor" ifadelerini kullandı.