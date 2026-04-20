Hürmüz krizi seyahat planlarını vurdu: Ucuz uçak bileti nasıl alınır?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan petrol krizi, yaz tatili planı yapan yolcular için uçak bileti maliyetlerinde ciddi artış endişesi yarattı. Küresel enerji piyasasındaki dalgalanma, havacılık sektörünü doğrudan etkilemeye başladı.

JET YAKITI KRİZİ HAVAYOLLARINI ZORLUYOR

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa ülkelerinin haftalar içinde jet yakıtı sıkıntısı yaşayabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun Avrupa merkezli havayolu şirketlerini ve kıtaya uçuş yapan firmaları sefer azaltmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Jet yakıtı fiyatlarının şubat sonunda varil başına yaklaşık 99 dolardan nisan başında 209 dolara yükselmesi, havayolu şirketlerinde maliyet baskısını artırdı. Bu süreçte bazı şirketler bagaj ücretlerini yükseltirken, bazıları yakıt ek ücretlerini devreye aldı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ SEFERLERİ AZALTIYOR

Petrol fiyatlarındaki artış ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışına ilişkin belirsizlikler, havacılık sektöründe operasyonel kararları etkiliyor. Air Canada, 1 Haziran–25 Ekim tarihleri arasında New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı uçuşlarını askıya alacağını açıkladı.

United Airlines, Delta Air Lines, Air France-KLM, Scandinavian Airlines, Philippine Airlines ve Cathay Pacific gibi şirketler de bazı hatlarda kapasite azaltımına giderken, bilet fiyatlarında artışa gitti veya artış planladıklarını duyurdu.

BİLET FİYATLARINDA YÜKSELİŞ UYARISI

Georgetown Üniversitesi’nde ders veren eski pilot Shye Gilad, havayollarının mevcut koşullarda öngörü yapmakta zorlandığını belirterek, “Bu nedenle temkinli davranacaklar ve fiyatlar istikrar sağlanana kadar yüksek kalacak” dedi.

UÇAK BİLETİ ALMA STRATEJİLERİ DEĞİŞTİ

Seyahat uzmanları, savaş ve petrol krizinin etkisiyle bilet alım stratejilerinin değiştiğini ve beklemenin bu yıl daha riskli hale geldiğini belirtiyor.

Atmosphere Research Group Başkanı Henry Harteveldt, kalıcı bir ateşkes sağlansa bile jet yakıtı tedarikinin normale dönmesinin aylar sürebileceğini ifade ediyor. Hürmüz Boğazı ve ABD-İran gerilimine ilişkin belirsizliklerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

'ERKEN ALIM AVANTAJ SAĞLAYABİLİR'

Harteveldt, yolculara yönelik tavsiyesinde “Programınıza uyan, karşılayabileceğiniz bir fiyata sahip ve en azından katlanabileceğiniz bir havayolundan uçuş bulursanız hemen satın alın” ifadelerini kullandı. Ayrıca en düşük maliyetli ancak kısıtlayıcı olan “Basic Economy” biletlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

ESNEK BİLETLER VE ALTERNATİF ROTALAR

Uzmanlara göre iade edilebilir veya esnek biletler başlangıçta daha pahalı olsa da fiyat düşüşlerinde yeniden alım imkânı sağladığı için avantaj oluşturabiliyor.

Uluslararası uçuşların 2–5 ay, iç hat uçuşlarının ise 3–6 hafta önceden alınmasının daha uygun fiyat sunduğu belirtiliyor. Son dakika alımlarında ise fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Seyahat tarihlerini esnetmek, hafta sonu yerine hafta içi uçmak ve alternatif destinasyonları değerlendirmek maliyeti düşürebiliyor.

BAGAJ VE PUAN KULLANIMI ÖNE ÇIKIYOR

Bagaj ücretlerindeki artış nedeniyle yalnızca kabin bagajıyla seyahat etmek tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca bilet fiyatları yükselirken, sadakat programı puanlarının değeri yolcular için önemli bir alternatif haline geliyor.

points.me CEO’su Adam Morvitz, havayollarının koltukları doldurmak için bazı biletleri daha düşük puanla sunduğunu belirterek, puanların doğru kullanımıyla ciddi avantaj sağlanabileceğini ifade ediyor.

Kredi kartı puanlarının havayolu programlarına aktarılmasıyla daha yüksek değer elde edilebildiği, bazı kartların ise ücretsiz bagaj ve kayıt bonusları gibi ek avantajlar sunduğu belirtiliyor.