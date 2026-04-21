Hürmüz trafiği kilitlendi: Petrol fiyatları nasıl etkilenecek?

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin bir ay daha aksamaması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 110 dolara çıkabileceği öngörülüyor. Citigroup, küresel ham petrol ve ürün stok kayıplarının yaklaşık 1,3 milyar varile ulaşabileceğini bildirdi.

Bu hafta ateşkesin uzatılması ve Boğaz’dan geçiş ile üretimin mayıs ayı boyunca kademeli şekilde normale dönmesi halinde bile toplam küresel ham petrol ve ürün stoklarının yaklaşık 900 milyon varil azalması bekleniyor. Bu düşüş, halihazırda kaybedilen 500 milyon varil ile üretimin yeniden artırılmasındaki gecikmeler ve çatışmanın yol açtığı hasardan kaynaklanan 400 milyon varillik kaybın toplamından oluşuyor.

UZUN SÜRELİ KESİNTİ SENARYOSU

İki ay sürebilecek bir kesinti durumunda yaklaşık 1,7 milyar varilin devre dışı kalabileceği ve petrol fiyatlarının varil başına 130 dolara yükselebileceği belirtiliyor. Banka, çatışmanın bu hafta sona ermesi halinde bile küresel ham petrol ve yakıt stoklarının haziran ayı sonunda son sekiz yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Citigroup analistleri, İran ile ABD arasında bir ön anlaşma imzalanabileceğini ya da ateşkesin bu hafta uzatılabileceğini ve bunun daha kapsamlı bir anlaşmaya dönüşebileceğini değerlendiriyor. Max Layton liderliğindeki analistler, "Bununla birlikte, müzakerelerin aksaması halinde daha uzun süreli bir kesinti senaryosuna geçmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes uzatmasının "son derece düşük ihtimalli" olduğunu ve anlaşma sağlanana kadar boğazın kapalı kalacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları pazartesi günü yüzde 5 artarak New York'ta varil başına 95 doların üzerinde işlem gördü.

Banka, ham petrol vadeli işlemlerinde uzun pozisyonların korunmasını etkili bir korunma yöntemi olarak öneriyor.

KISA VADEDE OYNAKLIK BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor. Phillip Nova analistlerinden Priyanka Sachdeva, bir raporda "Yalnızca Hürmüz Boğazı'ndaki kapanma tehditleri, küresel tedarik zincirlerinin ne denli kırılgan olduğunu ortaya koydu" dedi.

Sachdeva, yatırımcıların ateşkes görüşmelerinin sonucunu, boğazdaki sevkiyat faaliyetlerini, tanker hareketlerini ve enflasyon verileri gibi makroekonomik göstergeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.