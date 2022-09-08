Hürriyet yazarı Noyan Doğan'dan 'sahte sigorta' uyarısı: 'Emekliliğinizi yakmayın'

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:48

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü "Emekliliğinizi yakmayın" başlıklı yazısında yurttaşların çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı göründüğünde dolayı emekliliklerinin iptal edildiğini öne sürdü.

Doğan, "Çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı gösterilmek ‘sahte sigortalılığa’ giriyor. 5 yılda 500 bine yakın sahte sigorta tespiti yapıldı. Bu durumda kişinin sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor. Emekli olsa da bu hak geçeriz sayılıyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Hem sigortalı kişi, hem de sahte işlem yapan işveren para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyor" dedi.

"SİGORTALILIĞI VE PRİM GÜNLERİ İPTAL EDİLİYOR"

Son 5 yılda tepsit edilen sahte sigortalı sayısının 500 bine yaklaştığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor, ödediği primler iade edilmiyor. Emekli olunmuşsa, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor. Sahte sigortalı için hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor. Sigortalı kişiye ödenen iş göremezlik aylıkları faiziyle birlikte geri alınıyor. Kişiyi sahte sigortalı olarak gösteren işverene gelince; ciddi tutarlarda ceza ödüyor, sahte sigortalı emekli aylıklarını, sağlık giderlerini ödeyemezse işverenden talep ediliyor, sahtecilik yaptığı için hapis cezası ile yargılanıyor."