Yeni OVP'ye göre, DASK bütüncül bir afet sigortasına dönüştürülecek

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

Türkiye’nin 2023-2025 arası dönemi kapsayan güncel orta vadeli programı (OVP), sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemiyle (BES) ilgili de yeni düzenlemeler içeriyor.

Bu kapsamda öncelikli gündemlerden biri şöyle ifade edildi: “Doğal afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlarımızı korumak ve kamu yükünü hafifletmek için bütüncül bir afet sigortası ürünü olarak tasarlanan Zorunlu Afet Sigortası konut sahiplerine sunulmaya başlanacaktır.” DASK bir süredir zorunlu deprem sigortasının genişletilmesi için çalışıyordu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ayrıca TARSİM’in görev alanındaki sigortalara yönelik hedef de şöyle açıklandı: “İklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilerden, ülkemiz tarımını ve çiftçileri korumak için tarım sigortasının koruma altına aldığı ürünler ve riskler bazında kapsamı genişletilecektir.” Yine OVP’de, sektörün geneline ilişkin “Ülkemizde sigortalılık oranının ve katılımcı sayısının yeterli düzeye ulaşması, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün derinleşmesi ve tabana yayılması amacıyla bireysel sigorta ve özel emeklilik branşlarında ürün çeşitliliğinin artmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecektir” denirken bu kapsamda şu konu dikkat çekti:

“Otomatik katılım sistemi (otomatik BES) diğer emeklilik sistemleri ile birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürülecek.” Bu konu 2019-2020’de yapılan “tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES)” tartışmalarına yeniden kapı açacak. Çünkü TES mevcut kıdem tazminatı sisteminin bireysel hesaplara dönüştürülmesi ve birikimin BES’te değerlendirilmesini öngörüyordu. Ancak özellikle işçi örgütlerinin tepkisiyle konu rafa kaldırılmıştı.

17 MİLYON KATILIMCI HEDEFİ ÖNE ÇEKİLİYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 19 yılda “büyük başarılara imza atan” bireysel emeklilik sisteminin (BES) akla gelen ilk tasarruf araçlarından biri olduğunu söyledi. BES’in cazip bir tasarruf aracına dönüşmesinde “Uzun vadeli yatırım enstrümanları arasında BES fonlarının dikkat çekici getirilerinin” de rol oynadığını belirten Benli şuna dikkat çekti: “Örneğin özellikle hisse senedi ağırlıklı BES fonları yılbaşından bu yana yüzde 74’e yakın getiri sağladı. Bu kapsamda 2023 yılı sonu için belirlediğimiz 17 milyon katılımcı ve 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefimizi daha da erkenden yakalayabiliriz.”



TEMİZ ENERJİYİ TEŞVİK İÇİN İŞBİRLİĞİ BAŞLATTILAR

Anadolu Sigorta’nın, en çevreci enerji kaynaklarından kabul edilen güneş enerji paneli kampanyasıyla müşterilerini karbon ayak izini küçültmeye davet ettiği açıklandı.

(Kerem Tokyürek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmanın önemine dikkat çekti.)

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Tokyürek’in verdiği bilgiye göre Anadolu Sigorta poliçesine sahip kişiler, Solarçatı’dan alacakları şebekeye bağlı çatı tipi evsel güneş enerji paneli kurulum paketlerinde yüzde 5 indirim kazanacak. Solarçatı ise bu tür panel alanlara Anadolu Sigorta Bireysel Çatı Tipi Güneş Enerji Paneli Sigortası hediye edecek.

‘GERÇEK ZAMANLI ÇÖZÜMLER SUNMAK ÖNEMLİ’

Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan, odaklarına müşterilerini alarak yaptıkları çalışmalar sonucunda sorunlara gerçek zamanlı çözümler sunduklarını belirtti.

(Koray Erdoğan, projeyle ikame araç konusuna farklı yaklaşım getirilmesini hedeflendiklerini söyledi.)

Bu kapsamda yeni bir projeyi uygulamaya soktuklarını aktaran Erdoğan, “Mondial Assistance ile işbirliği içinde müşterimiz ikame aracını teslim aldığı anda memnuniyetini ölçecek çok kısa iki sorudan oluşan bir anket paylaşıyoruz. Bir memnuniyetsizliği varsa sebebiyle birlikte paylaşabilmesine imkân tanıyoruz. Böylece sürece uygun hızlı aksiyonlar alıyoruz” dedi.

‘SİGORTA TÜFE’DE AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 3.4 OLDU

TÜİK’in dün Ağustos 2022 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonu verilerine göre, Temmuz 2022’ye (aylık) kıyasla sigorta TÜFE yüzde 3.4 arttı. Bu kapsamda artış konut sigortasında yüzde 0.3, ulaştırma (kasko, zorunlu trafik gibi) sigortasında yüzde 3.6, sağlık sigortasında yüzde 2.3 oldu.

Yine ağustosta, Aralık 2022’ye (8 aylık) kıyasla artışlar sigorta TÜFE’de yüzde 77.6, konut sigortasında yüzde 33.1, sağlık sigortasında yüzde 10.5 ve ulaştırma sigortasında yüzde 93.3 oldu. Ayrıca Ağustos 2021’e (yıllık) kıyasla artışlar sigorta TÜFE’de yüzde 153.4, konut sigortasında 34.9, sağlık sigortasında yüzde 10.5 ve ulaştırma sigortasında yüzde 187.8 oldu. Genel TÜFE ise yıllık bazda yüzde 80.2 arttı.

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