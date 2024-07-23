Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Kuruoğlu'ndan iki sendikaya tepki: "Krallıklarını korumaya çalışan bu sendikalara yazıklar olsun"
Sendikal baraj hakkında açıklamalarda bulunan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Memur-Sen ve Kamu-Sen'in, hırslarından kendi üyelerini bile düşünmediklerini söyledi. Kuruoğlu bu iki sendikayı "Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini değil, makamlarını, oluşturdukları sendikal krallıklarını korumaya çalışan bu sendikalara yazıklar olsun" sözleriyle eleştirdi.
Kuruoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Memur Sen ve Kamu Sen, sendikal özgürlükleri %2 barajıyla engellemek için Cumhur İttifakı bileşeni partilere çıkarttırtıkları kanunun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptaliyle, üyelerini ve sendikalı çalışanları aylık 348 TL, beş ayda ise bin 743 TL zarara uğrattılar. Şimdi aynı sendikalar, aynı yöntemlerle Toplu Sözleşme İkramiyesi'ni sadece %1'den fazla üyesi olan sendika üyelerinin alması için kanun çıkarttırmaya çalışıyorlar. Anayasa Mahkemesinin sendikal barajı iptal eden kararı ortadayken ve yapılan düzenlemenin de iptal olacağı açıkken bu sendikaların hırslarınının gözlerini kör ettiği ve üyelerini de düşünmedikleri görülüyor. Sendikalara %1 baraj getiren kanun teklifi bu şekliyle yasalaşırsa Anayasa Mahkemesinde tekrar iptal olacağı ve hiç bir şekilde Toplu Sözleşme İkramiyesi alınamayacağı, sendikalı çalışanların daha büyük zarara uğrayacağı, tüm kamu çalışanları tarafından bilinmelidir. Hürriyetçi Eğitim Sen %1 baraj kanun teklifinden etkilenmemesine rağmen, sendikal tekelleşmeye karşı ve yeni mağduriyetleri engellemek için siyasi parti temsilcileri ile görüşmeye devam etmektedir. Ayrıca eylemlilik süreci hazırlıklarımız tamamlanmıştır. TBMM önünde olacağız. Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini değil, makamlarını, oluşturdukları sendikal krallıklarını korumaya çalışan bu sendikalara yazıklar olsun"
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Karpuz hasadı için geri sayım
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!