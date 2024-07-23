Sendikalar, Memur-Sen ve Kamu-Sen’i yandaşlık ve anayasayı tanımamakla suçladı: Emekçiye yine baraj

Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 04:00

Toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 1 ve yüzde 2 barajlarını aşan sendikalara üye olma şartının yeniden Meclis’e gelmesine tepkiler sürüyor. Önceki gün Ankara’da bir araya gelerek ortak bildiri yayımlayan sendikalar, dün de sokaklarda eylemdeydi. Barajın daha önce Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan sendikalar, “acilen vazgeçin” çağrısı yaptı.

İktidar ile Memur-Sen arasında 2021’de imzalanan toplusözleşmede, toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’ini üye kaydeden sendikalara üye olma şartı getirildi. Birçok sendika düzenlemeye tepki gösterdi ve açılan dava sonunda Danıştay, bu şartın yürütmesini durdurdu.

HAK KAYBI DOĞACAK

Ancak iktidar kendisine yakın sendikaların da talebi doğrultusunda bu uygulamadan vazgeçmedi. Bu kez de yasa değişikliği ile yüzde 2 baraj şartı getirildi. Konu yeniden yargıya taşındı. Bu kez Anayasa Mahkemesi de bu şartı iptal etti.

Yargının iki kere reddettiği uygulama için AKP’nin ısrarı devam etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “vergi torba teklifin” görüşmeleri sırasında baraj şartı yeniden torbaya eklendi. Sendikaların sürekli ısıtılıp gündeme getirilen uygulamaya tepkisi büyüyor.

Bu adımın anayasayı ve kanunları ısrarla yok saymak olduğunu belirten Birleşik Kamuİş Konfederasyonu yetkilileri, “Bu kanun teklifini, Memur-Sen ve Kamu-Sen istemektedir. Yandaş konfederasyonlara anayasayı ve kanunları hatırlatıyoruz. Anayasaya ve sendikal mevzuata aykırı bu faşist baraj düzenlemesini savunmak ve ısrar etmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okumaktır” dedi.

Memur-Sen ve Kamu-Sen’i hedef alan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise şunları söyledi: “Bu düzenleme ile yüzde 1’in üstünde olan sendika üyelerine aylık 642 TL, altında olanlara 227 TL ödenmiş olması AYM’nin gerekçeli kararında belirttiği gibi adaletsizliğe ve hak kayıplarına neden olacaktır.”

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilip yasalaşması halinde CHP tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Anayasa Mahkemesi’nden yeniden bir karar çıkana kadar uzunca bir süre geçmiş olacak. Anayasa Mahkemesi kararları da geriye doğru yürümediği için geçen sürede yüzde 1 barajını aşamayan sendikalara üye olan memurlar toplusözleşme ikramiyesi alamayacak.