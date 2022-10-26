Hyundai Amerika’da yeni bir batarya fabrikası kuruyor

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:18

Hyundai, 5,5 milyar dolarlık yeni bir tesis yatırımını duyurdu. Hyundai ve gruptaki diğer markaları yakından ilgilendiren bu özel yatırım sayesinde elektrikli araçların üretim kapasitesi de artmış olacak.

Hyundai, “Hyundai Motor Group Metaplant America” adını verdiği batarya fabrikasıyla, özellikle Amerika pazarını domine etmeye hazırlanıyor. Yapılan bu yatırım sayesinde EV (elektrikli taşıtlar) araçlar daha istikrarlı bir şekilde üretilecek ayrıca, tedarik zincirinde de önemli bir gelişme kaydedilecek. Hyundai, kurmayı planladığı bu fabrikayla beraber birkaç yıl içinde 8.100'den fazla iş kolu da yaratmış olacak. Yeni fabrikanın 2025'in ilk yarısında ticari olarak üretime başlaması bekleniyor. Fabrika, 2025 yılında hizmet vermeye başlayacak ve yıllık üretim kapasitesi ise 300 bin adet olacak. Ayrıca, tedarikçiler de projeyle bağlantılı olarak 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ise kurulacak fabrika ile ilgili olarak; “Bugün elektrikli otomobillerimiz sınıfının en iyisi olarak kabul ediliyor ve bu yatırımla beraber elektrifikasyon, güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlikte dünya lideri olmaya kararlıyız. Hyundai Motor Group Metaplant America ile bir otomobil üreticisi olmanın ötesinde, dünyanın önde gelen mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak istiyoruz” dedi.

Hyundai, global olarak 2030 yılına kadar yılda 3 milyondan fazla tamamen elektrikli (BEV) araç satmayı hedefliyor.