Hyundai makyajlı Sonata ile 'ders' verdi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:34

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:34

Otomotiv sektöründe yeni üretim bandı ile yüksek maliyetin altına girmek istemeyen firmalar ufak dokunuşlarla modellerini güncelleme seçeneğini uzun süredir kullanıyor. Bu kez Hyunda ise bir makyaj operasyonunda neler yapılabileceğini gözler önüne serdi. Makyajlanan Sonata modelinin bu değişimi dikkat çekti.

Yeni Sonata tüm Hyundai ailesi ile aynı tasarım diline kavuştu. Modelin ön kısmındaki LED ışık barı fütüristik bir tasarımı öne çıkarırken Staria ve Grandeur gibi modelleri de andırıyor.

Sonata'nın N-Line versiyonu dört egzoz çıkışı ile otomobilseverlerin beğenisini kazanırken yeni stoplar ve sıfırdan tasarlanan tamponlarsa aracın agresif görünümünü perçinliyor.

Hyundai yeni modelinin içinde de büyük değişiklikler yapmış. Sonata BMW'nin iDrive 8 sistemi ile tanışan ilk Hyundai modeli olurken 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve bilgi eğlence sistemi, yekpare bir ekran içerisinde konumlandırılmış. Hyundai, fiziksel tuşları ise korumayı sürdürüyor.

(2021 Hyundai Sonata)