IBAN ile ödeme yapanlar dikkat: O işlemi yapmayana hukuki risk kapıda!

Ödemelerde sıkça kullanılan IBAN ile para transferi yöntemi, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Kredi kartı komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek amacıyla IBAN üzerinden tahsilat yapan işletmeler, ödeme yapan kişi açısından hukuki sorumluluk doğurabilecek durumlara yol açabiliyor.

HUKUKİ SORUMLULUK RİSKİ

Gönderim yapılan IBAN numarasının suç gelirleri kapsamında ya da farklı nedenlerle takibe alınmış olması halinde, para transferini gerçekleştiren kişi de hukuki süreçle karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, ödeme yapan taraf için mağduriyet riski oluşturabiliyor.

IBAN İLE ÖDEME YAPARKEN BU DETAYLARA DİKKAT

IBAN ile para transferinde yasal sorumlulukla karşılaşmamak için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, transfer sırasında açıklama bölümünün mutlaka doldurulması gerektiğini vurguluyor.

Bir işletmeye ödeme yapılması durumunda ise IBAN numarasının ilgili işletmeye kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, IBAN ile yapılan para transferlerinde özellikle açıklama kısmının boş bırakılmaması gerektiğini belirterek, aksi halde hukuki risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.