IBAN ile ödemede yeni dönem: Bankalar yeni sistemi yürürlüğe sokuyor!

Son dönemde dijital bankacılık kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık olaylarında ciddi artış yaşanması üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kurum, mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktu. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar, havale ve EFT işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle birlikte, IBAN’a yapılan para transferlerinde SMS ile onay süreci zorunlu olacak.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

BDDK'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte dijital bankacılık işlemlerinde kullanıcı güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.

Kullanıcılar, yalnızca hesap bilgileriyle değil, aynı zamanda bankaya tanımlı cep telefonlarına gönderilen SMS kodları ile de işlem onayı verecek. Bu yöntem, hesap bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilse bile, onaysız işlem yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

YENİ SİSTEME GEÇİŞ AŞAMALI OLACAK

BDDK’dan yapılan açıklamada, çift aşamalı doğrulama sistemine geçişin aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar yeni sistemi aktif hale getirirken, diğer bankaların da belirlenen takvime uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaları bekleniyor.

Bu uygulamayla, hem kullanıcıların işlemlerinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hem de dolandırıcılık olaylarının büyük ölçüde önlenmesi hedefleniyor. Yeni sistem, bankacılık hizmetlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.

DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI KALKAN

Mobil bankacılığı hedef alan dolandırıcılık olaylarında, kullanıcılar hesap bilgilerini dolandırıcılara kaptırarak mağdur olabiliyor. Yeni SMS onayı sistemi sayesinde, bilgiler ele geçirilmiş olsa bile, işlem gerçekleştirmek için ikinci bir onay gerektiği için risk ortadan kalkacak. Bu doğrulama yöntemiyle birlikte kullanıcı güvenliği büyük ölçüde artacak.

IBAN İLE TRANSFER YAPANLAR DİKKAT

Yeni uygulamayla birlikte, IBAN üzerinden para transferi yapan herkesin bazı güvenlik önlemlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Dijital bankacılık işlemlerinde dolandırıcılığa karşı alınabilecek temel tedbirler şöyle sıralanıyor:

Güçlü şifreler kullanın: Basit şifrelerden kaçının, özel karakterler içeren karmaşık şifreler tercih edin.

Basit şifrelerden kaçının, özel karakterler içeren karmaşık şifreler tercih edin. SMS doğrulamasını kontrol edin: Her işlemde gelen onay kodunu dikkatle inceleyin, işlem siz yapmadıysanız onaylamayın.

Her işlemde gelen onay kodunu dikkatle inceleyin, işlem siz yapmadıysanız onaylamayın. Şüpheli durumlarda bankanıza başvurun: Tanımadığınız işlemler fark ettiğinizde bankanızla hızla iletişime geçin.

Tanımadığınız işlemler fark ettiğinizde bankanızla hızla iletişime geçin. Cihaz güvenliğinizi sağlayın: Mobil bankacılık işlemlerinizi yalnızca güvenilir cihazlar üzerinden yapın, yazılımlarınızı güncel tutun.

Mobil bankacılık işlemlerinizi yalnızca güvenilir cihazlar üzerinden yapın, yazılımlarınızı güncel tutun. Uygulamaları güncel kullanın: Bankacılık uygulamalarının en son sürümünü kullanarak yeni güvenlik özelliklerinden yararlanın.

DİJİTAL BANKACILIKTA GÜVENLİ GELECEK

Yeni SMS onaylı işlem sistemiyle birlikte dijital bankacılık artık daha güvenli bir yapıya kavuşacak. BDDK'nın bu adımı, dolandırıcılıkla mücadelede kritik bir rol oynarken, kullanıcıların daha güvenli ve huzurlu bir şekilde bankacılık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak.

IBAN üzerinden işlem yapan tüm kullanıcıların bu yeni uygulamaya dikkat etmesi, dolandırıcılık vakalarına karşı bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor.