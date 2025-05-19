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Donald Trump tarihi anlaşma yaptı: Bakan Şimşek de peşinden gidiyor!

Donald Trump tarihi anlaşma yaptı: Bakan Şimşek de peşinden gidiyor!

19.05.2025 12:47:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Donald Trump tarihi anlaşma yaptı: Bakan Şimşek de peşinden gidiyor!

Trump'ın geçen hafta yaptığı tarihi anlaşmaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Katar’da düzenlenecek uluslararası ekonomi forumuna katılacağı açıklandı. Yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirmeye yönelik temaslarda bulunacak olan Şimşek'in, bölgesel ekonomik işbirliği de gündeminde olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Katar Ekonomi Forumu’na katılacak. Şimşek, Doha’ya giderek katıldığı forumda yarın "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" konulu üst düzey oturumda panelist olarak yer alırken karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.

ÜST DÜZEY PANELDE ÖNEMLİ İSİMLER

Şimşek, bu oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal El-İbrahim ile birlikte olacak. Panelde küresel ekonomik görünüm, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel işbirliği ele alınacak.

YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARI MASADA

Doha temasları sırasında Katar Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, Katarlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım ve ticaret fırsatlarını konuşacak.
Bakan Şimşek, Katar’daki önemli finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak.
Katar’daki programı çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak olan Şimşek, bu toplantılarda bölgesel ekonomik gündemi değerlendirecek.

TÜRKİYE'NİN İHRACATINDAN 12 KAT BÜYÜK ANLAŞMA!

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta gerçekleştirdiği Ortadoğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile toplam 3,2 trilyon dolar değerinde silah ve yatırım anlaşmalarına imza atarak ülkesine döndü.
Trump’ın Körfez ülkeleriyle yaptığı 3,2 trilyon dolarlık anlaşmalar, Türkiye’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği 261 milyar 855 milyon dolarlık toplam ihracatla kıyaslandığında, büyüklük açısından 12 kattan fazla bir fark ortaya koyuyor.

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