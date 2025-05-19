Donald Trump tarihi anlaşma yaptı: Bakan Şimşek de peşinden gidiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Katar Ekonomi Forumu’na katılacak. Şimşek, Doha’ya giderek katıldığı forumda yarın "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" konulu üst düzey oturumda panelist olarak yer alırken karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.
ÜST DÜZEY PANELDE ÖNEMLİ İSİMLERŞimşek, bu oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal El-İbrahim ile birlikte olacak. Panelde küresel ekonomik görünüm, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel işbirliği ele alınacak.
YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARI MASADADoha temasları sırasında Katar Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, Katarlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım ve ticaret fırsatlarını konuşacak.
Bakan Şimşek, Katar’daki önemli finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak.
Katar’daki programı çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak olan Şimşek, bu toplantılarda bölgesel ekonomik gündemi değerlendirecek.