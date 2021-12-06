İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un gerçek enflasyonunu açıkladı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 12:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA)'nın verilerini sosyal medya hesabından İstanbul'daki fiyat artışlarını paylaştı.

İmamoğlu, “İşte planlama ajansımızın verilerine göre İstanbul’daki gerçek enflasyon” diyerek maliyetinin bir yılda yüzde 50,18 arttığı belirtti.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi.



İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon! https://t.co/zL5ATM5wyD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 5, 2021

BİRÇOK SEKTÖRDE CİDDİ FİYAT ARTIŞLARI YAŞANDI

İPA'nın araştırmasında, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 arttı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.