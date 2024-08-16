İBB’den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yurttaş için projeleri birleştirme çağrısı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:00

Büyük Marmara depreminin yıldönümü yaklaşırken İstanbul’da depreme dirençli kent oluşturmak için çalışmalar hızlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştiraki KİPTAŞ’ın dar gelirli destek paketini devreye aldı, bugün protokol imzalanıyor. Aylık hane geliri 3 asgari ücretin altında olan ailelerin maliyetlerinin yüzde 40’ını destekleyecek olan paketi anlatan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, bakanlığın başlattığı “Yarısı Bizden” kampanyasını da değerlendirerek ve “Dönüşümde rekabet olmaz gelin birlikte yapalım. Herkese ucuz kredi dağıtmak yerine önceliği dar gelirliye verelim” diyor.

BİLİNÇ HÂLÂ YÜKSEK

Türkiye’nin kâbus günlerini yaşadığı 17 Ağustos depreminin 25. yıldönümünde ülkenin ana gündemini hâlâ deprem ve kentsel dönüşüm oluşturuyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde başlatılan dönüşüm seferberliği, ekonomik krizle birlikte sekteye uğradı. Yurttaşın deprem bilincinin yüksek olduğunu, eskiden borçlanma sözünü duyunca kaçan insanların artık borçlanmayı kabullenme pahasına kentsel dönüşüme yöneldiğini söyleyen Kurt, artan borçlanma maliyetlerinin dönüşümü durdurma noktasına getirdiğini söylüyor. İBB meclisinden en az 10 milyar TL’lik bir destek paketi çıkardıklarını belirten Kurt, şunları söylüyor: “Bize 490 bin başvuru geldi, 27 bin 556 adet anlaşma sağlandı. Bu da 1.5 milyon insanın yaşadığı konut anlamına geliyor. Burada dar gelirli vatandaş evini dönüştürmek istese de borcunu karşılayamıyor. Borçlanma çıkan mal sahiplerinin yüzde 20’sinin bu paketten faydalanmasını planlıyoruz.”

Bakanlığın yarısı bizden kampanyasını da değerlendiren Kurt, aradaki farkı şu şekilde özetliyor: “Biz dar gelirlileri önceliklendiriyoruz, onlara özel çalışıyoruz. Bakanlığın projesi ise afaki verilere göre gel başvur verelim, diyor. Kötü şeyler değil destek vermek ama. Şimdi çok değerli bir semtte kendi kendini dönüştürebilen bir konuta dönüşüm desteği vermeyin, gelin dar gelirliye verelim birlikte. Popülist bir söylemle takılmayalım. Gelin elimizde 27 binin üzerinde hazır proje var, bize vermeyin parayı, gelin bu vatandaşlara verin.”

DESTEK ORANI YÜZDE 40-65



İBB’nin KİPTAŞ ile yaşama geçirdiği yeni destek paketiyle yurttaşa verilecek kolaylıklar şöyle:

Hane geliri 3 asgari ücretin altında olan hanelerin dönüşüm maliyetinin yüzde 40’ı karşılanacak.

İki asgari ücretin altında olan hanelerde yüzde 60 destek verilecek.

Bu aileler aynı zamanda emekliyse yüzde 5 daha fazla destek verilecek.

Bu hanelerin üzerine işyeri veya başka ev bulunmaması gerekiyor.

ENGELLEMELER ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ



Geçmiş dönemde merkezi yönetim tarafından yaşanan engellemelerin meclis çoğunluğu muhalefete geçince şekil değiştirdiğini söyleyen KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “İBB’de meclis çoğunluğu muhalefete geçince belediye ayağında engellemeler ortadan kalktı, yine uzayan süreçler oluyor tabii ama demokratik olarak işliyor. Ama mesela SGK ve vergi borcu ile belediye bütçeleri sarsılıyor ve dönüşüme gidecek bütçeler riske giriyor. Kaldı ki bizim ne vergi ne SGK borcumuz yok. Biz KİPTAŞ’ı aldığımızda 250 milyon dolar borcu vardı ve biz genel merkezimizi ipoteklendirmek zorunda kalmıştık. Şu an borçsuz ve proje bitiren hale getirdik. Biz zaten borçlarımızı ödüyoruz ve borçsuz ilerlemeye çalışıyoruz” diyor.

HAFİF MALZEME KULLANIMI ÖNEMLİ

Marmara depreminin 25. yıldönümünde dirençli yapılara dikkat çekmek için kurulan Çelik Mikrofon Youtube kanalında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “dünyanın nabzı” olarak nitelediği depremlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek “İnsanları deprem değil, göçen binalar öldürüyor. Yeni bina yapımında kat sayısını azaltmak ve hafif malzeme kullanmak çok önemli” dedi. Dünyada deprem riski yaşayan ülkelerin çelik yapılara ağırlık verdiğini belirten Görür, “Ranta dönük mantaliteden çıkılmalı. Ayrıca çelik binalar daha hızlı yapılıyor. Her şeyi bir tarafa bırakın, İstanbul’u depreme hazırlamada zamandan endişe ediyorsak bu yolla bu sorunu da halletmek mümkün” diye konuştu.