İBB'den öğrencilere bayram müjdesi: Son taksit ödemeleri yapıldı
"Genç Üniversiteli Bursu" kapsamında üniversite öğrencilerine burs desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, burs ödemesinin son taksitini ne zaman yapacağı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. İBB, öğrencilere güzel haberi bayramdan önce verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verdiği 3200 TL'lik burs desteğinin ödemelerini 3 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırarak yapıyor.
Birinci ve ikinci taksitin yatırılmasının ardından öğrenciler tarafından 3. ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun mayıs ayı burslarını bayram öncesinde ödemesi ile birlikte öğrenciler İBB'nin de bayramdan önce burslarını yatırıp yatırmayacağını merak ediyordu.
İBB BURSUNUN 3. TAKSİTİ YATIRILDI
3 taksit şeklinde yatırılan bursun ilk taksit ödemesi aralık ayında gerçekleştirilirken ikinci ödeme de mart ayı içerisinde yapıldı. 1200,1000,1000 şeklinde yapılan ödeminin 1000 TL'lik üçüncü taksidi ise 26 Nisan 2022'de öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.
İBB bu yıl 51.890 üniversiteliye burs desteği sağladı.
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