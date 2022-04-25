KYK ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen kredilerin ve bursların mayıs ayı ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla normal tarihinden önce yatırılacak.
Üniversite eğitimi için maddi olarak destek almak isteyen öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihi belirlendi. Bu yıl öğrenim kredisi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler mayıs ayı kredilerini ya da burslarını bayram öncesinde alabilecekler.
KYK NE ZAMAN YATIRILACAK?
İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda iftar programına katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız" dedi.
Diğer bir yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı da öğrenim kredisi ya da burs alan öğrencilere bilgilendirme mesajı attı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili Öğrenciler,
Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleriniz 25 Nisan saat 23:59 itibariyle hesaplarınıza aktarılmaya başlanacaktır."
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
KYK öğrenim kredisi ve bursu miktarı bu yıl için, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 lira olarak belirlendi.
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