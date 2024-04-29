İÇASİFED’in yeni başkanı Süleyman Ekinci

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:19

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:19

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) 11. Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci seçildi.

OSİAD’ın konferans salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısında, federasyonu oluşturan 17 derneğin temsilcileri bulundu. Tek liste ile yapılan seçimde Süleyman Ekinci, önceki başkan Ahmet Kurt’tan görevi devraldı. Toplantıda söz alan SİAD temsilcileri, İÇASİFED’in gücünü gösterebilmesi için daha etkin olması gerektiğini ifade ettiler. Genel kurulda, özellikle yasal düzenlemelerin yapılması sürecinde siyaset kurumu ve bürokrasi ile daha yakın temasların kurulmasının ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.

Federasyon Başkanlığına seçilen OSİAD Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyesi olan Süleyman Ekinci, iş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini bu nedenle OSB’ler, odalar, merkezi idare ve diğer derneklerle paydaşlık ilişkisi içerisinde çalışma yürüteceklerini söyledi. Ekinci, “1990’larda başlayan SİAD örgütlenmesi, 2000’li yıllarda üst çatı örgütlerini kurdu. İÇASİFED ve TÜRKONFED, Anadolu’daki tüm KOBİ’lerin bir araya geldiği, sorunlarını tartışıp birlikte çözüm aradığı platformlar oldu. Anadolu Aslanları’nın sesi, sözü olan bu kurumların tek hedefi, daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat yapmak, kalkınmış, siyasal, sosyal ve ekonomik istikrarı sağlamış bir ülkenin kurulmasıdır” dedi.

İÇASİFED’in yeni yönetim kurulunda yeralan isimler şöyle:

Süleyman Ekinci (Yönetim Kurulu Başkanı), Canan Karalar Yüksel (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ö. Tayfun Angın (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Yıldıray Yoldar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Kemal M. Bereket (Sayman), Büşra Kesik Canbulut (Genel Sekreter), Vedat Yakupoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi), Serhan Yıldız (Yönetim Kurulu Üyesi), Gözde Diker (Yönetim Kurulu Üyesi), M. Esra Korkmazarslan (Yönetim Kurulu Üyesi), Ayfer Ulusoy (Yönetim Kurulu Üyesi), Meral Güler (Yönetim Kurulu Üyesi), L. Yurdum Hasgül Güvener (Yönetim Kurulu Üyesi), Zeliha Akar (Yönetim Kurulu Üyesi), Güliz Arıkoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi), (Esat Hisarcıklılar (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali İhsan Ünver (Yönetim Kurulu Üyesi), Sinan Aydın (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Güzey (Yönetim Kurulu Üyesi)