İÇASİFED’in yeni başkanı Ahmet Kurt
İçanadolu Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Başkanlığı'na Ahmet Kurt seçildi.
İÇASİFED, 10. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Talay Konferans Salonu’nda, Kovid-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen genel kurulda, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, önceki dönem OSİAD başkanlarından Ahmet Kurt seçildi. Önceki Başkan Mehmet Akyürek görevi Kurt’a devretti. Federasyonun yönetim kurulunda ise Göknur Atalay, Ali Tekin Çelik, Süleyman Ekinci, Ayfer Ulusoy ve Kemal Mürşit Bereket yer aldı. Görev dağılımı sonucu Başkan Vekili Atalay, Başkan Yardımcıları Çelik ve Ekinci, Genel Sekreter Ulusoy, Sayman ise Bereket oldu. Önceki Başkan Mehmet Akyürek, sivil toplum kuruluşlarında faaliyet göstermenin bir yurttaşlık olduğunu belirtirken, federasyonun yeni başkanı Ahmet Kurt ise devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışacağını kaydetti. Kurt, yeni dönemde daha çok proje yaşama geçirip, İÇASİFED’e değer katmak istediklerini söyledi.
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