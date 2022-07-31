İçişleri aylarca cevap vermemişti...İBB'nin Elazığ'da yapacağı okulun ihalesi 10 Ağustos'ta

31 Temmuz 2022 Pazar, 07:00

Elazığ’da, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan okulların yıkılması sonrasında kentte okul sorunu yaşanmaya başlanmıştı. CHP’li Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine kentte okul yapma kararı almıştı. İçişleri Bakanlığı ve Elazığ Valiliği, kentte okul yapmak isteyen CHP’li belediyelere aylarca cevap vermemişti.

İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin okul yapma kararın ardından 5 Şubat’ta yapılan protokol imza törenine katılan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, görevinden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na koordinatör olarak atanmıştı. Görevden alınan Gürtürk’ün yerine İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit getirilmişti.

BÜROKRATİK ENGELLER NEDENİYLE 1.5 YIL SONRA YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ’ın Sürsürü mahallesinde inşa edilecek olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ilişkin ihale, çıkartılan bürokratik engeller nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl sonra yapılacak. İhalenin, 10 Ağustos’ta saat 10.30’da açık usulle yapılacağı öğrenildi.

Erol’un sözünü aldığı iki okulun ihale süreçlerinin de yakın zamanda başlaması bekleniyor.