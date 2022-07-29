Mahkemeden emsal karar: Tarihi bina yeniden İBB'ye geçti
İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, emsal teşkil edecek önemli bir karara imza attı. İBB’nin tapulu malıyken 2018 yılında hukuksuz bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen Eminönü’ndeki tarihi bina, mahkeme kararıyla yeniden İBB’nin oldu.
Tarih Vakfı’nın kullandığı Fatih Zindankapı Mahallesi Değirmen Sokak, numara 13’te bulunan Haliç kıyısındaki tarihi bina, mahkeme kararıyla yeniden İBB mülkiyetine geçti.
2008 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanununun 30’uncu maddesindeki, “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” hükmü gerekçe gösterilerek bina 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi.
İBB 2019’DA DAVA AÇTI
İBB, Temmuz 2019’de tescil işleminin iptali için dava açtı. Mahkeme tarihi kayıtları inceledi, bilirkişi raporlarıyla değerlendirme yaptı. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.
Mahkeme tarihi binanın Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine gerekçe gösterilen Vakıflar Kanunun 30. Maddesinin yeterli olmadığını, bilgi ve belgelerle tarihi yapının adı geçen Haremeyn ve Mirdivani Vakfına ait olup olmadığının ispatlanması gerektiğini hatırlattı. Tapu kaydı, kroki, imar durumu, keşif ve bilirkişi raporları ışığında karar veren mahkeme, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 30. Madde şartlarının oluşmadığına hükmetti.
Mahkeme, Harameyn ve Mirdivani Vakfının tapusunun iptaline, tarihi yapının davacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayıt ve tesciline karar verdi. Benzer şekilde İBB’nin elinden alınarak Vakıflara devredilen Gezi Parkı ve Galata Kulesiyle ilgili davalar halen devam ediyor.
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