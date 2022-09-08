İçkiye yine zam!
İçkeye gün aşırı zam gelmeye devam ediyor. TBYD Başkanı Erol Dündar, Mey grubana zam geleceğini duyurmasından 24 saat sonra Pernod Ricard grubu içkilere de zam yapılacağını açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard içki grubuna zam geleceğini duyurdu. Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bir zam da pernod içki grubuna" ifadelerini kullandı. Dündar dün de Mey içki grubuna ayın 19'unda zam geleceğini duyurmuştu. Dündar, zmaların firmalarının üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan kaynaklandığını belirtmişti.
Bir #zam daha perno gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/bRp1oDt4BY— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 8, 2022
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından alkollü içeceklerden şaraba yüzde 20 ile yüzde 25 arasında zam yapılacağını açıklamıştı.
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